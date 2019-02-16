Derbi öncesi tavan yaptı! Beşiktaş...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Bu karşılaşma sonrası spor yazarları değerlendirmelerde bulundu...
2/9
Güntekin Onay
Beşiktaş, çok gol pozisyonu buldu. Her bölümde golle burun burunaydı. Ama golü bulduktan sonra rölanti oyuna geçince az daha başına iş alıyordu. Futbol ciddi oyun, rehavetin cezası mutlaka olur. Beşiktaş son haftalardaki kadrosuyla daha direkt bir futbol oynuyor. Rakip kaleye daha hızlı gidince de daha kolay pozisyon buluyor. Bu oyunda topu öne doğru kullanan Dorukhan bir etken. Ancak Burak’ın Ljajiç açtığı kulvarlar, Sırp futbolcunun oyun zekası ve özellikle de Burak’ın hareketli oyunuyla stoperleri dolaştırması asıl önemli unsurlar.Beşiktaş maça da, 2’nci yarıya da gol pozisyonlarıyla başladı. Pozisyonlar ile bitirdi. Her bölümde golle burun buruna oynadı. Bu kadar çok golün kaçtığı bir maçı son dönemlerde hatırlamıyorum. 1-0’dan sonra rölanti oynanan bölüm az kaldı Beşiktaş’ın başına büyük iş açmasına yol açıyordu. Malatyaspor 10 kişi, zaten önemli hücum silahları yok, siyah-beyazlılar oyunun hakimi. Ancak benim futbolda asla kabul etmediğim rölanti oyun bir anda ortaya çıktı ve Malatyaspor, beklediği fırsatı yakalayıp beraberlik golünü attı.Futbol ciddi bir oyun. Biraz rehavete ve rahatlığa kapılırsanız cezayı keserler. Dün Beşiktaş, bu kadar çok gol kaçırdığı bir maçta adeta direkten döndü.Caner sezonun en iyi futbolunu oynadı ve 2 golün de hazırlanışının mimarı oldu.
3/9
LJAJIC BÜYÜK KAYIP
Adem Ljajiç son haftalarda formda ve saha içi liderliğini aldı. Dün de çok üretken idi. Ancak attığı gol sonrası gördüğü kart ve derbide cezalı duruma düşmesi böylesine kaliteli bir oyuncuya yakışmadı. Fenerbahçe maçında Kagawa’ya ilk 11 yolu açıldı fakat yerine kim oynarsa oynasın Beşiktaş Ljajiç’i arayacak.Burak, çok şey yapmak istiyor. Tüm enerjisini ortaya koydu, takıma katkısı attığı gollerle ölçülmeyecek boyutta. Ancak dün gol pozisyonlarında klasını ortaya koyamadı. Fakat rakip savunmanın dengesini bozduğu ve arkadan gelen arkadaşlarını rahatlattığı kesin.Beşiktaş, son 3 maçtır iyi futbol oynuyor. Çok pozisyon üretip, rakiplere az fırsat veriyor. Hepsinin ötesinde elde ettiği galibiyet serisiyle önemli bir ivme yakaladı. Bu oyun ve seri devam ederse yarışın güçlü adaylarından birisi olmaması için hiçbir neden yok.Maçın adamı : CANER
4/9
Kenan Başaran
Ligin ikinci devresinde yeniden havaya giren ve Erzurum’a evinde kaptırdığı 2 puanı düşününce sinirleri bozulan Beşiktaş, dün çok kritik bir maça çıktı. Geçen sezon baskı altına aldığı ama işe yarar pozisyon üretmekte zorlandığı Malatya’da dün ilk 45 sona erdiğinde maçı kazanabileceği önemli pozisyonlara girmişti. Erol Bulut, ustası Abdullah Avcı’dan öğrendiği gibi Beşiktaş’ı üzerine çekip hızlı ataklarla pozisyon aramayı seçmişti ve nitekim iki atakta muradına ermeye de çok yaklaştı. Saha kenarında her top kaybında ve yanlış tercihte çıldıran Güneş, sık sık oyuncularını uyardı. Savunmanın öne çıkmasını ve oyunun genişletilmesini istiyordu Güneş... Savunma açısında soru işaretleri doğurabilecek olan Caner-Güven ikilisi her şeye karşın hücum aksiyonlarından sağdaki Gönül-Lens ikilisine göre çok daha fazla rol aldı. Özellikle bir maçı bir maçına uymayan Lens, ilk devre işlemeyen parçalardandı. Adem atılmasıyla Malatya’nın 10 kişi kalması ikinci devrenin senaryosunu da değiştirdi. Daha çok yaslanacak olan Malatya’ya karşı dar alanda marifetli işler yapabilen Kagawa, Güneş’in düşüneceği ilk hamleydi. Ama ondan önce Güneş, bir fırtına koparmayı denedi ve istediğini da aldı. İkinci devrenin ilk düdüğüyle Beşiktaş, sağlı sollu ataklarla Malatya’yı abondone etti. Yanılmıyorsa üst üste 3. kornerin sonunda golü buldu. Golün aksı da ilginçti: Caner-Gönül-Atiba... Yani savunmanın golü... 65’te muazzam bir an yaşadık. Lens boş değil 6, iki pastan golü kaçırdı atağın dönüşünde Ömer, eşitliği sağladı. Lens öyle akla ziyan bir pozisyon harcadı ki tüm takımın aklı orada kaldı ve beraberlik golü de o şaşkınlıkta yenildi. Güneş doğru bir hamle ile onu Quaresma ile değiştirdi çünkü büyük çöküntü yaşadı. Eşitlikle birlikte taraftarın da ateşi yükseldi ve Malatya 10 kişi de olsa maça tutunmaya başladı. Ljajic’in golü biraz daha gecikse Beşiktaş, sıkıntı yaşayabilirdi. Rakibin en skorer ismi Aleksic’e karşı oynayıp ayrıca iki golde de ayağı olan Caner, gecenin adamıydı.
5/9
LJAJIC DERBİDE LAZIMDI
Ljajic’in gol sevinci yüzünden derbide cezalı duruma düşmesi büyük handikap. Muhtemelen Kagawa ile birlikte çıkacağı derbide, özellikle ikili oyunlarla Fenerbahçe savunmasının dengesini bozmada etkili olurdu.Beşiktaş’ın her maçı final. Malatya’da derbiyi de anlamlı kılması açısından çifte finaldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı maçta Beşiktaş hem 3 puan aldı hem de büyük bir kazanma iştahı ortaya koydu. Derbi öncesi Şenol Güneş’i en çok mutlu edecek olan da budur.Rakibin 10 kişi kalmasından önce de Beşiktaş iyi oynayan ve pozisyon bulan taraftı. Çok farklı kazanacağı maçı 2-1’le kapatması açıkçası futboldan ziyade Lens’in cilvesiydi! Geçen sezon 33 orta yapıp 5 isabet sağlamıştı.
6/9
GÜNEŞ İLK GÜNKÜ GİBİ
11. dakikada Ljajic, savunma arkasına kaçan Burak Yılmaz’a topu aktaramadı, 28’de Lens, rakibini kovalamadı... İki pozisyonda da Şenol Güneş, adeta çıldırdı. Bu sezon onu ilk kez böyle gördüm. İlk geldiği sezondaki gibiydi... Olumlu bakarsanız Güneş, hâlâ çok hırslı..KAGAWA BİZDEN MAKUL
3 dakikada 2 gol attığında, biz ‘mucize’ falan derken o, “Maç zaten kopmuştu” dedi. Güneş’in üç haftadır yedek soyundurmasına bizler kızarken yine makul olan Japon yıldız oldu. Tam randıman için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Güneş onu sanırım yavaş yavaş Fenerbahçe derbisine hazırladı.BASIN İÇİN MARUZAT
Malatya’nın yeni stadında ilk defa maç izledim. Stat şehrin epey dışında ve hava da soğuk olmasına rağmen maça ilgi yüksekti. Basın tribünündeki salonun konforunun yeni stada yakışmadığını da belirteyim. Alanı büyük ama oturma yerleri çok kısıtlı. Isıtması da arızalıydı.DJ ARKADAŞA SEVGİLERİMLE
Maçın devre arasında içimiz Anadolu rock ile ısındı! Malatyaspor’un DJ’i Üç Hürel, Erkin Koray, Cem Karaca gibi ‘baba’ları çaldı. Valla bir çok statta çalınan kalitesiz takım marşları yerine Anadolu rock diyorum ben! Malatyaspor’un DJ’ine buradan sevgilerimi gönderiyorum..ADEM’İN ‘İHANETİ’
Kırmızı gören oyuncunun takımına ‘ihanet’ ettiği söylenir. Dün kırmızı gören Adem, her şeyden önce kendine ‘ihanet’ ediyor. Dört büyükte oynayacak yetenekte. Sadece topla meşgulken büyük ama rakiple ve hakemle oynayınca tersi oluyor. Maçın adamı: Caner Erkin
7/9
Erman Özgür
Maçın ilk yarısında oyun kafa kafaya gözükse de hızlı ve dikine oynamayı başardığı anlarda girdiği pozisyonlarla Beşiktaş takımı gole yakın olan taraftı. Zaman zaman Malatyaspor’un Beşiktaş’ın oyununu bozmasına rağmen final paslarını iyi kullanılabilse skor çok daha önce alınabilirdi. Adem Büyük’ün yaptığı hata ve gördüğü kırmızı kart zaten üstün olan Beşiktaş’ı oyunun hakimi yaptı. Pas trafiğiyle bulunan toplar gol olmazken, imdada duran toptan Atiba yetişti. Farkı artırabilecekken kaçan pozisyonlar ve Ömer Şişmanoğlu’ndan gelen gol bir parça tedirginlik yaratsa da Beşiktaş’taki tecrübeli oyuncuların fazlalığı ve telaş yapmamaları maçın tekrar dönmesine sebep oldu. Lajijc’in golü ile şampiyonluk yarışına çok daha sıkı tutundukları galibiyeti Malatya’dan almayı başardı. Her iki golde de katkısı olan ve aynı zamanda Beşiktaş’ın pas trafiğinde sıfır hatayla oynayan Caner Erkin, Siyah-Beyazlılar’ın en iyisiydi. Beşiktaş’ın deplasmanlardaki başarısı girdiği pozisyon sayısının fazlalığı Malatya maçında adeta tavan yaptı. Son vuruşlarda biraz becerikli olsalardı, sezonun en farklı galibiyeti gelebilirdi.
8/9
Sinan Vardar
Aşırı motivasyonla sahaya çıkan Malatyaspor maçın başında birçok pozisyon hatası yaptı.Beşiktaş maçı ilk dakikalarda koparabilirdi ama Ljajic ve Burak, genç kaleci Ertaç'ı aşamadı.Siyah-Beyazlı futbolcular, mücadelenin ilk dakikasından itibaren rakibine büyük bir baskı kurarak işin ciddiyeti içinde adeta; "Malatya'dan 3 puanı alacağız" diye haykırıyordu. Malatyaspor'un en iyisi Adem Büyük'ün gördüğü kırmızı kart maçın kader anlarındandı. Beşiktaş BEFAM kökenli Adem o ana kadar Malatyaspor'un en iyisiydi ama belli ki eski alışkanlıklarından bir türlü kurtulamayarak gereksiz bir kırmızı kartla takımının gardını düşürdü. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda yüzde yüz haklıydı ama Vida'nın ceza sahasında düşürülüşünde VAR'a gitmemesi de o kadar ilginçti. Beşiktaş ikinci 45 dakikaya da çok hızlı girdi. Cesur Yürek Atiba'nın attığı gol sonrası "Bu iş bitti" derken sahneye Lens çıktı. Öyle bir anda, öyle bir gol kaçırdı ki evlere şenlikti. Dönen topta; Mirin, Vida ve Karius'un bakışları arasında Ömer Şişmanoğlu'nun klas vuruşunun ağlarla buluşması; futbolun şakaya gelmeyen bir oyun olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Son haftaların formda ismi Ljajic'in attığı gol ustalık işiydi. Tabii golün soldan asistini yapan Caner de sahanın en iyi isimlerinden biriydi. Ljajic'in pozitif futbolu ve gol vuruşu 10 numaraydı ama golden sonra gördüğü sarı kart ise amatörlükten de öte başka bir şeydi. Beşiktaş dün takım olarak yine iyi oynadı ve kazandı. Bu aslında en önemli ayrıntı... Burak Yılmaz dün de takımın en büyük güçlerinden biriydi. Tecrübeli golcünün takıma bambaşka bir hava verdiği bir gerçek... Beşiktaş çok zor bir deplasmandan 3 puan çıkararak yarışa "Devam" dedi..