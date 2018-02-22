Derbi öncesi olay sözler: Kim güvenir bu MHK'ye

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesinde katıldığı muhabirinden programında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET, Ahmet ERCANLAR
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Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET, Ahmet ERCANLAR
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İşte Ahmet Ercanlar'ın açıklamalarından satır başları:
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET, Ahmet ERCANLAR
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Bu hafta sonu oynanacak derbi ile başlayalım. Fenerbahçe takım olarak kusursuza yakın olma yolunda ilerliyor. Bu hafta 3 gol attılar. Ben çok beğendim. Aykut hoca daha da iyiyi istiyor. Çok iyi niyetli karakterli oyunculardan oluşuyor Fenerbahçe. Aykut Kocaman iyi bir maraton koşucusu. Beşiktaş’ta iki eksik var. Fenerbahçe’nin bir hakem faciası olmazsa yenileceğini düşünmüyorum. Bu kadro kolay kolay yenilmez. Net olarak ifade ediyorum bunu. Takımın yapısını biliyorum. O yüzden açıkça söylüyorum ‘hakem faciası olmazsa’ Fenerbahçe kaybetmez.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET, Ahmet ERCANLAR
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Fenerbahçe derbilerde bir başka oynuyor. Başka bir futbol oynuyor. Fenerbahçe’nin şansını yüksek görüyorum. Beşiktaş’ın Bayern sonucu beklenen bir sonuçtu zaten. O maçta 5 gol yenmesi Beşiktaş’ı derbide çok etkilemez.Fenerbahçe-Beşiktaş maçı çok keyifli olur. Fenerbahçe Eylül ayından beri kaybetmiyor. Derbide de kaybetmeyecek diye düşünüyorum. Geçen sene 9 kişi kalmasına rağmen beraberliği yakaladı. Hakemlerle ilgili sürekli bir pazarlık oluyor sanıyorum. Herkes de biliyor bunu. MHK ne yapıyor orada biri anlatsın bunu. MHK kulüplerin isteklerine göre mi hareket ediyor. Bağımsız bir yapı değil demek ki. Biri buna cevap versin. Bunları söylememiz gerekiyor. Futbolda şuan bir MHK rezaleti yaşanıyor. Hakemler istifa ediyor görev bırakıyor. Yusuf Namoğlu kendi hakemini tanımıyor. En son hakemin değiştiği iddiası çıktı. Şimdi kim güvenir bu MHK’ye? Maçtan önce pazarlık dönmüş. Beşiktaş neden Cüneyt Çakır’ı istiyor mesela? Beşiktaşlı yazarlara bakın, hepsi çok mutlu. Ben bu maçta Cüneyt Çakır’ın neler yapacağını çok merak ediyorum.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET, Ahmet ERCANLAR
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Ali Koç ile ilgili dün galiba bir yanlış anlaşılma olmuş. Sosyal medyada bir takım şeyler paylaşıldı. Bugün bunları araştırdım katılımcılardan. Bir defa Ali Koç’un 17 bin üye yaparım dediği doğru değil. Kendisine toplantıda bir soru gelmiş, Kulüp para almadan insanları üye yapıyor siz neden yapmıyorsunuz, diye. O da demiş ki ben bayilerime söylesem 17 bin tane bayim var hepsini üye yaparım ama bunlara kesinlikle gerek yok, yapmayız demiş.Dünkü üslubunun çok sert olduğu gibi bir algı yayıldı sosyal medyada. Bugün onu da sordum. Hayır dediler. Kesinlikle sert bir söylemi yok. Ancak konuşmalar parça parça çıkınca öyle anlaşılabiliyor. Ali Koç FB TV ile ilgili demiş ki; Bu kesinlikle düello gibi anlaşılmasın. Televizyonumuza birlikte çıkıp karşılıklı konuşabilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Başkanımıza bir mektup yazabilirim, demiş. Bazı hesaplar bunu düello gibi yazmışlar. Benim bugün öğrendiğim Ali Koç’un o kadar sert şeyler söylemediği.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET, Ahmet ERCANLAR
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Ali Koç’a Anadolu’dan Büyük İlgi
Ali Koç Ankara’da çok büyük bir kalabalığa hitap etmiş. Benim öğrendiğim kendisine gelen kongre üye bilgisi 5600’e ulaşmış. 3 bine yakın da noter imzalı kâğıtlar var. Bir taban hareketi başlattı. Değişik bir yöntem uyguluyor. Üyeler ve taraftarlar arasında da baya yayıldı. Kongreye daha 3 ay var ama şansı gittikçe artıyor gibi. Aziz yıldırım henüz başlamadı çalışmalara. Sadece yemekler veriyor, dernekleri ziyaret ediyor. İki gün önce Mersin-Adana derneklerine gittiler. Denizli’ye gitti. Hatay’a gitti. Ama resmi bir çalışma değil. Onların resmi seçim çalışmaları başladığı zaman da onlardan da bilgi vereceğim. Şimdi resmen Ali Koç aday olduğu için onunla ilgili bilgileri aktarıyoruz. Aykut Kocaman ile devam eder mi bilmiyorum ama her konuşmasında Aykut Kocaman için çok güzel şeyler söylüyor. İtalyan bir futbol adamına danışıyor futbol takımı yapılanması için onu biliyorum. Bir sportif direktörle çalışacaktır kendisi.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET, Ahmet ERCANLAR
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Aziz Yıldırım henüz kongre çalışmalarına resmi olarak başlamadı. Yemekler organize edip dernekleri ziyaret ediyorlar. Onlar da resmi olarak başladıklarında çalışmalarını paylaşacağım. Ben Aziz Yıldırım’ın rakip takım taraftarlarını kulübe üye yaptığına inanmıyorum. Galatasaraylı biri üye olmuş 2003 yılında. Ama bu kongre ile ilgisi olamaz bu üyeliğin. Gelip evraklarını verdiği zaman üye olabilirsin. Sosyal medya kullanmıyorsa çok fazla bilgiye ulaşamazsın. 2003’te sosyal medya yoktu. Çok dedikodular var ama önemli olan doğruyu konuşmak. Ali Koç’un aleyhine yapılan dedikodular Aziz Yıldırım’a, Aziz Yıldırım hakkında yapılan dedikodular da Ali Koç’a zarar verir. Bu yazılanlarla kongre üyelerini etkileyemezsiniz. Sosyal medyada bel altı şeyler paylaşmamalı Fenerbahçeliler.