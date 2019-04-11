Derbi öncesi idmana damga vuran olay!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sarı lacivertlilerin bugünkü idmanında dikkat çekici görüntüler vardı.
2/24
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3/24
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de salonda yapılan sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.
4/24
Ardından sahaya çıkan futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri antrenmanda 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
5/24
Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
6/24
Fenerbahçeli futbolcular derbi öncesi idmanda bu pozu verdiler.
7/24
Futbolcuların bu pozu taraftarlarca Galatasaray'a gözdağı ve birlik mesajı olarak yorumlandı.
8/24
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını 12 Nisan Cuma günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
9/24
10/24
11/24
12/24
13/24
14/24
15/24
16/24
17/24
18/24
19/24
20/24
21/24
22/24
23/24
Galatasaray cephesindeki son gelişmeleri muhabirimiz Ali Naci Küçük paylaştı...