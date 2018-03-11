Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Derbi öncesi flaş sözler! 'F.Bahçe'yi o yıkacak! Çünkü...'
Hürriyet yazarları ve Spor Arena yorumcuları Hakan Ünsal, Kanat Atkaya ile Ali Naci Küçük, Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yorumladı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sarı kırmızılıların 1-0 yenik duruma düştüğü ve bir de penaltı kaçırdığı maçtaki futbolunu ve geri dönüşünü kaleme alan üç yorumcumuz, 3 puan ve Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisiyle ilgili şu yorumlarda bulundu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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KANAT ATKAYA - Tam bir “kasap et derdinde, koyun can derdinde” maçı olacağı belliydi. Galatasaray iki yakın takipçisi ve ezeli rakibinin kazandığı haftada, tam da derbi öncesinde, tamamen galibiyete odaklanacaktı. Peki Konya ekibi? Kurtarıcı teknik direktör olarak takımı yeni devralan Sergen Yalçın, maç öncesinde “Vallahi ne oynayacaklar ben de merak ediyorum” diyordu. Galatasaray defansı efsanevi duran top zaafından bir örnekle başladı maça. Kalesinde golü görmesi için bir dakika geçmesi yetti. Peki sonra?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray yüklendi, kaçırdı, direğe takıldı, müthiş kurtarışlarına bir de penaltı kurtarışı ekleyen kaleci Serkan’ı geçemedi. Ha, bir de maçın karakteristik özelliği olarak Volkan Şen yattı, kalktı, yattı kalktı… Fatih Terim ikinci yarıya derbide cezalı duruma düşen Mariano’yu Linnes’le, aksayan Donk’un yerine de Sinan Gümüş’ü sürdü sahaya. İkinci yarının ilk bölümünde rakibini esnetmeyi bile başaramadı Galatasaray ancak 60’ıncı dakikadan sonra baskıyı artırdı ve 69’uncu dakikada da Gomis’ile golü buldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Golde Gomis’in tahrip gücü yüksek kafa vuruşu kadar, mükemmel topu kesen Sinan Gümüş’e şapka çıkartmak gerektiğini belirteyim. Maç gerilim filmi şeklinde gelişirken, galibiyeti getirecek gol ve belki de şampiyonluk umudu hızla akan zamana kapılmak üzereyken. “Güzel insan” Yuto Nagatomo harika ortaladı, Sinan Gümüş sezonun en güzel vuruşlarından biriyle ortalığı Galatasaraylılar için bayram yerine çevirdi. Son iki haftada konsantrasyon kaybı yaşayan iki rakibine toplam 12 gol attıktan sonra böyle gerilimli bir maç yaşaması iyi oldu bence Galatasaray’ın. Derbi öncesi stres idmanıdır, gerçeklere dönme zamanıdır. Her puan için kan, ter, gözyaşı dökeceksin; kolayı, bedavası yok bu işin.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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HAKAN ÜNSAL - Galatasaray için her şeyin ters gittiği bir maç başlangıcı ve ilk yarı oldu. Büyük taraftar desteğinin olduğu bir maçta daha ilk yarıda bu kadar olumsuzluk nadir görülür. Neydi onlar?.. 1-) Geçen haftaki 7-0’lık galibiyetin tribüne olumlu ama sahaya olumsuz etkisi. 2-) Nagatomo’ya atılan ters topların hiçbirinin tutmaması. 3-) Maçın başında mağlup duruma düşülmesi. 4-) Gomis’in penaltı kaçırması. 5-) Donk’un, karşısındaki kalabalık set nedeniyle yana oynamak zorunda kalması. 6-) Volkan Şen ile Skubic’in kendi bölgelerini çok iyi kullanması. 7-) Eto’o’ nun topu tutarak ve faul alarak takımını rahatlatması8-) Galatasaray savunmasının dağınık, geç kalan ve hata yapan hali. 9-) Ve tabii Serkan Kırıntılı’yı maçın adamı yapacak kurtarışları.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Konyaspor’un maçın başında öne geçmesi, oyunu tek kaleye çevirdi ama çabuk ve tek paslarla pozisyon bulmayı becerdiler. Volkan, Eto’o ve Milosevic’e baskıda geç kalınması, orta sahada yavaş ve yana oyun Konyaspor’a nefes aldırdı. İkinci yarı değişiklikler ile değişik başladı. Her geçen dakika artan baskı ve kötü gününde yakalanan Gomis’in takıma nefes aldırmasıyla gelen pozisyonlar. Günün iyilerinden Belhanda’nın ‘kırılma anı’ olur diye düşündüğümüz pozisyonunu unutturan ve maçı kazandıran adam Sinan Gümüş. Aslında bir tarafı itibarı ile takımın durumuna müdahale eden ve kazandıran Fatih Terim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İkinci yarı; 1-) Fatih Hoca’nın müdahalesi, 2-) Sinan Gümüş’ün maçı alması, 3-) Gomis’in geri dönmesi, 4-) Belhanda’nın istekli hali. Orta sahada Fernando’ya duyulan ihtiyacın daha fazla hissedildiği bir maç oldu. Savunmanın bu maçtaki durumu endişe vericiydi. Beklenenin çok ötesinde bir maç ve haftaya derbiye kayıpsız gitmenin avantajı. Derbi nefis geçecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ALİ NACİ KÜÇÜK - Bu şekilde kazanılan maçlar, geri dönüşler takımları şampiyonluğa götürür. Kenetler, zafere inanmasını sağlar her oyuncunun... Galatasaray şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet aldı. Belki 2-0, 3-0 bitse galibiyet bu kadar değerli ve anlamlı olmayacaktı Galatasaray için... Galatasaray, Konyaspor önünde 3 değil şampiyonluk yarışında 3.5 puan kazandı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Sinan Gümüş adını artık Galatasaray tarihine yazdırmayı başardı. Yıllardır ha oldu, ha olacak denilen Sinan Gümüş Galatasaray kariyerindeki en başarılı performansına imza attı. Jeneriklik golü ve asisti ile Sinan Gümüş, 21.şampiyonluğa ulaşılırsa bu hikayenin baş kahramanlarından biri olma hakkını kazandı. Kimse bu maçı ve o golü unutmayacak! Galatasaray'ın başında Fatih Terim değil de bir başka teknik adam olsa iddia ediyorum, sarı kırmızılı takım bu maçı kazanamazdı. Neden mi? Terim, çok cesur ve zamanında hamlelere imza attı. İlk yarının en kötüleri Mariano ve Donk'u hiç beklemeden hemen kenara aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Sinan Gümüş'ü sahaya sürüp çift forvete döndü ve maçı kazandıran adamı oyuna dahil etmiş oldu. Bazen kazanmak için kaybetmeyi göze almak gerekir. İşte Fatih hoca bu düşünce ile yine hiç çekinmeden riski aldı ve Sinan'dan sonra dün gecenin kahramanı oldu. Bu galibiyetin ve Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı koruyarak Kadıköy'e gidecek olmak, Galatasaray'a büyük güç verecektir. Kadıköy'de de bir tarih yazılacakta bunu da en başta Fatih Terim yapacaktır. Özetle, Aykut Kocaman'a karşı psikolojik üstünlüğü de olan Terim, Fenerbahçe'yi yıkacak adamdır.