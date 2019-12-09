Deontay Wilder'dan Anthony Joshua ağır sözler! Klitschko...
Anthony Joshua'nın meydan okuduğu Deontay Wilder, Britanyalı boksör ile dalga geçerek sert bir cevap verdi.
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Spor Arena Dış Haberler | Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini geri aldı.
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Suudi Arabistan'ın Diriye kentindeki müsabakada, olimpiyat altın madalyası bulunan 30 yaşındaki Anthony Joshua, haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden Andy Ruiz ile karşı karşıya geldi.
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Joshua, 12 rauntluk mücadelede rakibini puanla (118-110, 118-110 ve 119-109) yenerken, WBA, WBO ve IBF kemerlerinin yeniden sahibi oldu.
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Kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazanan Büyük Britanyalı boksör, tek yenilgisini Ruiz'e karşı almıştı.
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Anthony Joshua, bu tarihi maçın ardından Tyson Fury ve Deontay Wilder'a meydan okudu.
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Good Morning Britain programına konuşan Anthony Joshua, bir sonraki dövüşünün bu iki isimden biri olmasını istediğini söyledi.