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09 Aralık 2019 - 13:26,

Deontay Wilder'dan Anthony Joshua ağır sözler! Klitschko...

Anthony Joshua'nın meydan okuduğu Deontay Wilder, Britanyalı boksör ile dalga geçerek sert bir cevap verdi.

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Spor Arena Dış Haberler | Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini geri aldı.

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Suudi Arabistan'ın Diriye kentindeki müsabakada, olimpiyat altın madalyası bulunan 30 yaşındaki Anthony Joshua, haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden Andy Ruiz ile karşı karşıya geldi.

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Joshua, 12 rauntluk mücadelede rakibini puanla (118-110, 118-110 ve 119-109) yenerken, WBA, WBO ve IBF kemerlerinin yeniden sahibi oldu.

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Kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazanan Büyük Britanyalı boksör, tek yenilgisini Ruiz'e karşı almıştı.

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Anthony Joshua, bu tarihi maçın ardından Tyson Fury ve Deontay Wilder'a meydan okudu.

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Good Morning Britain programına konuşan Anthony Joshua, bir sonraki dövüşünün bu iki isimden biri olmasını istediğini söyledi.

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Anthony Joshua, "Eğer benimle karşılaşmaya hazırlarsa, hazırım. Nerede olduğumu biliyorlar. Beni bulsunlar." dedi.

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Anthony Joshua'nın bu meydan okumasına ve Deontay Wilder'dan cevap gecikmedi.

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Anthony Joshua'nın Andy Ruiz karşısındaki galibiyetiyle dalga geçen Deontay Wilder, çok sert ifadeler kullandı.

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"Joshua kazanması için gerekeni yaptı. Sürekli ringde dolaştı. Tüm gün bisikletle gezdi.

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"Klitschko ile kamp yapmıştı. O yüzden bu taktiği normal, ringde aynı Klitschko gibiydi. İttir, yakala ve sarıl. Tüm gece bunu yaptı."

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"Benim mentalitem bu tarz dövüşcülerden çok farklı. Çok sert, vahşiyim. Belki de dünya böyle bir boks görmek istiyordur."

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"Tüm dünyaya en iyisi olduğumu göstermek ve kanıtlamak istiyorum."

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"Aramızdaki fark şu; bende canavar, savaşçı, kral ve imrapator mentalitesi var. O ise bunlardan daha nazik bir kafa yapısına sahip."

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"Bu vahşi bir spor ve ben de gerektiği gibi dövüşüyorum."

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"Ringde kimseye merhamet göstermem."

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