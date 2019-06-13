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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13 Haziran 2019 - 15:23,

Denizli Atatürk Stadı yenileniyor

Spor Toto Süper Lig hasretini bu sezon sona erdiren Denizlispor'un maçlarını oynadığı Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.

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İş makinesine binerek zemine ilk kepçeyi vuran Denizlispor Başkanı Ali Çetin, stat kapasitesini 3 bin 500 kişi artıracaklarını, çalışmaların sezon başlamadan önce tamamlanacağını söyledi.

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Stadı en güzel şekilde modernize edeceklerini ifade eden Çetin, "Süper Lig'e çıkınca böyle bir söz vermiştik. Yetiştirebilmek için gece gündüz çalışacağız...

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Çalışmalara iş makinelerini göndererek destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ediyorum. Yapılamaz denileni yapmaya çalışacağız.

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Hedefimiz 2 ay içerisinde çalışmaları bitirmek. Stadımızdaki açık tribünün üzeri kapatılacak. Zemini 2 metre aşağı indirip, stat kapasitesini 3 bin 500 kişi artırmak istiyoruz.

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45 günlük bir süre zarfında stadımızdaki işlemleri tamamlamak istiyoruz.

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Herkes taşın altına elini koyuyor. İmece usulüyle çalışmaları yapacağız. Çünkü bütçemizi transfere ayırdık. Stadımızı taraftarlarımızın istediği bir noktaya getireceğiz.

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Normalde bu çalışmaların 15 milyon liraya mal olması bekleniyor ama biz bu işlemi 5 milyon lira gibi bir rakama bitireceğiz" diye konuştu.

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"Stadımızı yeni sezona yetiştireceğiz"

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

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