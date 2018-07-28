Denayer resti çekti: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Belçikalı stoper Denayer, İngiliz devinin yönetimine, “Geçen sezon Galatasaray’da çok başarılı bir yıl yaşadım. Lig şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi’nde de oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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iLLE de Galatasaray! Jason Denayer’in gözü sarı kırmızıdan başkasını görmüyor. Manchester City’de, ABD kampı kadrosuna alınan ve Guardiola’nın oynanan 2 özel maçta da şans verdiği Denayer tavrını bir kez daha belli etti. 23 yaşındaki Belçikalı savunmacı, kendisini üçüncü kez kiralamak isteyen Galatasaray’a transfer olmak istediğini İngiliz kulübü yönetimine açık bir şekilde iletti.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Galatasaray’ın kiralamak istediği Denayer için City, “Bonservisini alın” demişti. Cimbom, İngilizlerin inadını kırmaya çalışırken devreye Denayer girdi. Başarılı futbolcu İngiliz kulübüne, “Galatasaray’da forma giymek istiyorum. Geçtiğimiz yıl orada çok güzel, başarılı bir sezon geçirdim. Türkiye’ye de fazlasıyla alıştım. Galatasaray’a gidip şampiyonluğun ardından yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek istiyorum. Buna, transferime izin verin” dedi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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KENDİSİNE gelen teklifleri reddeden Denayer, sosyal medya hesabından paylaştığı aslan fotoğrafıyla da niyetini açıkça belli etti. Teknik direktör Fatih Terim de, stoper takviyesinde önceliğin Belçikalıya verilmesini istediğini söylemişti. Galatasaray’ın tecrübeli hocası ağustos ayının 2. haftasına kadar Denayer için iyi haber gelmesini bekliyor. Aksi takdirde Höwedes başta olmak üzere başka defans oyuncuları ile temaslar sıklaşacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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STOKE NDIAYE'Yİ GÖNDERMİYOR
Geçen sezon Premier Lig’den düşen ve yeni sezonda Championship’te oynayacak Stoke City’nin teknik direktörü Gary Rowett, Galatasaray’a döneceği iddia edilen Badou Ndiaye hakkında önemli açıklamalar yaptı. Senegalli orta sahanın geleceği hakkında konuşan Rowett, ‘’Birçok iyi takım, Badou ile ilgileniyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Ancak onun bizimle sözleşmesi devam ediyor. Finansal bir sıkıntımız yok, yani satmamıza da gerek yok. Bu aslında her oyuncum için geçerli. İşim, oyuncuları kalması için ikna etmek ve sezonda beraber zevk almak’ sözlerini kullandı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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ASLAN, YUNANISTAN’A GEÇIYOR
Öte yandan Tunus’ta Club Africian ile hazırlık karşılaşmasına çıkan Galatasaray, 5 Ağustos’taki Süper Kupa finali öncesinde bugün Tunus’tan Atina’ya geçecek. Yunanistan’da 2 gün boyunca hazırlıklarını sürdürecek Cimbom, daha sonra 31 Temmuz’da AEK takımı ile özel bir maç oynayıp İstanbul’a geri dönecek.