Demirkol patladı: 'Bırakın bu işleri...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Demirkol ayrıca, Şenol Güneş ve Ümit Özat'ı överken Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ı eleştirdi.
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İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları;
Ümit Özat, Gençlerbirliği'ni ikinci gelişinde toparladı. Ümit hoca iyi bir teknik direktörlük performansı sergiliyor. Mesela en kötü oynadıkları maç Fenerbahçe maçı... 2 şut 2 gol vardı. Başakşehir ligin en iyi pas yapan takımı. 3 bölgede de iyi pas yapıyorlar. Buna rağmen yılmadılar, dağılmadılar.
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Ben maç yazısını yazarken 'Seyircisiz şampiyon olunur mu?' diye düşündüm. Seyirci olmadan 10 kilometre neden koşar bir insan? Çünkü bir yere ulaşmak istiyorsun. Acı çekiyorsun. Burada seni itecek birileri olması lazım. Rakiplerin böyle. İşte Vodafone Park'taki ortamı gördük. Beşiktaş iyi takım ama seyirci de itiyor. Fenerbahçe'nin seyirrcisini de biliyoruz, o basıncı biliyoruz. Başakşehir'de bu yok. Ben de bu programı kimsenin izlemediğini bilse 'Ne konuşacağım?' derim. Duygusallık lazım. Başakşehir de iyi takım ama rakip olduğun, dövüştüğün kulüp 120 yıllık. Babası, dedesi, dedesinin babası Fenerli adamın. Başakşehir semti daha 4 yıllık.
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Mesela Fenerbahçe'nin Sessegnon gibi bir oyuncuya ihtiyacı olabilir. Tabii Fenerbahçe'nin ikinci bir plana da ihtiyacı vardı. Şener girdi, Isla'yla değişti adeta çöktüler. Ben söyleyeyim 3-1, Fenerbahçe için iyi skor! O şut çekebilen Beşiktaş sahada olsaydı daha farklı olurdu. Bayern maçında da 90 dakikanın 1-0 bitmeyeceği belliydi. 8-0 mı, 1-0 mı daha mümkündü? 8-0... O yüzden 5-0 da iyi skor sayılır.
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Başakşehir için eksik olduğunu söylediğimiz coşku olmazsa olmadır. Beşiktaş'ta seyirci var. İstiyorlar. Bayern maçında hezimet olmuş, diyorlar ki 'Ayağa kalkın!' Teknik direktör bir plan yapıyor ve ilk 20 dakika bu plan işlemiyor. Daha sonra başka bir plan yapıyor. Tosic'i çizgiye atıyor. Adriano'yu içeriye sokuyor. Tosic orta yapıyor. Bütün bu planlar varken Ahmet Nur Çebi 'Hadi aslanlarım' dedi diye mi kazandı Beşiktaş! Hadi canım! Bırakın bu saçmalıkları! Burada iyi çalışılmış bir plan var. Bitti bu devirler artık. Bu zırvalarla uğraşmayalım. Kriz döneminde Şenol hoca risk alıyor, bir daha alıyor ama Aykut hoca bekliyor. O kadar da beklenir mi? 20. dakikadan 90. dakikaya kadar gram gram Beşiktaş'a gitti oyun.
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Sen 'Rakiplerimi bükeceğim' dedin ama o seni kırdı. Hem de yaşlı ve yorgun bir takım rakibin. Başakşehir maçında plan çok işe yaramıştı. Şenol Güneş plan tutmayınca değiştiriyor. Aykut hoca sadece Valbuena'yı alıyor. O zaman derler ki '1-1'ken neden almıyorsun?'
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Quaresma ülkesinde çok takip ediliyormuş zaten takip edilmeyecek bir oyuncu da değil . İkinci trivelayı da deniyor zaten ve atıyor. Bunu da hiç umursamadan yapıyor. Onu atamasaydı bitmişti. Düşünsene maç 1-1 bitse ne olur? Cüneyt Çakır ve Quaresma'yı olumsuz anlamda konuşacaktı herkes. Bu adam değişik bir adam. O yüzden Aykut Kocaman oynatmaz. Valbuena'ya gidiyor faul yapıyor, kırmızı kart çıksa ne olacak? Sonra Fenerbahçe atsa 2-2 olsa ne olacak?