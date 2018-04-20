Demirkol: Özür diliyorum

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarlar ilgili açıklamalarda bulundu.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte o açıklamalar:
Foto: AJANSLAR
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Bunları yapanlar terörist!
Sözlerine derbide yaşanan olayları anlatarak başlayan Mehmet Demirkol, "Derbide yaşananlarla ilgili görüşümü sadece köşe yazımda bildirdim, başka bir yerde görüşümü bildirmedim. Sosyal medyada ağzımdan bir dolu demediğim saçma sapan şeyler yazılıyor, bunları yapanlar da teröristir. İnsanlara iftira atmanın bu yaşananlardan farkı yok! Sosyal medyada yalancı furyası var!" dedi.
Foto: AJANSLAR
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Mete Kalkavan'ın tavrı doğru!
Mete Kalkavan'ın doğru karar verdiğini belirten Demirkol, "Dünkü yaşananlar rezaletti. Mete Kalkavan'ın tavrı bence doğru. Bundan sonra da böyle devam etmeli. Yaşananların tek kelimeyle hiçbir açıklaması yok" ifadelerini kullandı.
Foto: AJANSLAR
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Faili meçhuller olayla ilgili olmalı!
Dünkü olaylarda yaşananların araştırılması gerektiğini savunan Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe belki turu atlayacak, belki de kupayı kazanacak. Bu olayların ciddi şekilde araştırılması lazım. Bu kişilerin bu tutumlarını anlatmaları lazım. Bizde çok faili meçhul var. Ama bu kişiler olayla ilgili olmalı" açıklamasında bulundu.
Foto: AJANSLAR
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Olayları yapanlar bulunmalı!
Olayların komplo olmadığını ifade eden Mehmet Demirkol, "Passolig var, kameralar var, bunu yapmak için bence deli olmak lazım. Burada neden bu olur? Mantıklı açıklaması yok! Komplo demiyorum, çünkü bunlar işkembeden atılacak şeyler değil. Bilelim, bunlar neden bunu yaptı? Ülkemizde bir çocuğun kafasında rakı şişesi kırıldı, çocuğun hayatı mahfoldu. Faili meçhuller hep ortada kalıyor. Teker teker bu kişiler bulunmalı. Ama gerçekten olayları yapanlar bulunmalı! Bizim karşımıza alakasız olayla ilgisi olmayan kurbanları çıkartmasınlar. Neden bunu yaptıklarını anlatsınlar!" şeklinde konuştu.
Foto: AJANSLAR
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Kulüp başkanlarının amacı; taraftarlara şirin gözükmek!
Mehmet Demirkol, "Kulüp başkanı nedir? Kural koyucuların kuralları doğru uygulaması lazım. Kim kulüp başkanı? Ne biliyor? Ne konuşuyor ? Amaç sadece taraftarlara şirin gözükmek!Beşiktaş hükmen kazanır diye düşünüyorum, Fenerbahçe ceza alır. Tolga Zengin'in da ceza almasını bekliyorum. Fakat herkes kendine göre kural uyduruyor. Tamamen saçmalık. Anormal bir durum var, bunların çözülmesi lazım. Bu yaşananlar milat olmaz. Onun için ciddi bir idare lazım. Varolan yasayı uygulasınlar yeter. Bu normal bir durum değil" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Foto: AJANSLAR
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Demirkol, "Sosyal medyada ağzımdan birçok şey yazılıyor. Bunları yapanlar da teröristir. İnsanlara iftira atmanın bu yaşananlardan farkı yok! Şenol Güneş'ten kendi adıma özür diliyorum. Şenol Hoca'ya çok şey borçluyuz" dedi.