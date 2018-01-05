Ara transferde kadrosunu gÃ¼Ã§lendirmesi beklenen ve Fatih Terim ile ikinci yarÄ±ya flaÅŸ bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmasÄ± beklenen Galatasaray iÃ§in flaÅŸ bir iddia geldi.
Kaynak: Hürriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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ÃœnlÃ¼ spor yazarÄ± ve yorumcu Mehmet Demirkol, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n ikinci yarÄ±ya flaÅŸ bir transferle gireceÄŸini sÃ¶ylerken, imza atacak ismi de aÃ§Ä±kladÄ±. O isim, Evra...
Kaynak: Hürriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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SarÄ± KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda Latovlevici'nin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ±nda asÄ±l hedefi olan Asamoah'Ä± sezon sonunda transfer etmek kaydÄ±yla Evra'yla 6 aylÄ±k sÃ¶zleÅŸme yapma fikrine sÄ±cak bakÄ±lÄ±yor.
Kaynak: Hürriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
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YÄ±ldÄ±z oyuncu hakkÄ±nda Fanatik TV'ye konuÅŸan Mehmet Demirkol, 'Bana gÃ¶re Evra yÄ±l sonuna kadar imzalayacak" dedi. ÃœnlÃ¼ yorumcu, Galatasaray'Ä±n yeni transferini bu sÃ¶zlerle aÃ§Ä±kladÄ±. (Ajansspor)Â