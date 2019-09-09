Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Demet Akalın'ın tweeti olay olmuştu! Giovanni Guidetti...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Giovanni Guidetti hakkında yaptığı yorumla sosyal medyada tepkilerin hedefi haline gelmişti...
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''Abi koçumuz niye Türk değil ? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" şeklinde tweet atan Akalın sporseverleri kızdırdı.
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Peki kimdir Giovanni Guidetti?
İtalyan çalıştırıcının ilginç Türkiye macerasına göz atalım...
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Tam 10 yıl önce İstanbul'a gelen Giovanni, çalıştırdığı takımdan voleybol oynayan Bahar Toksoy'a aşık oldu.
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Dönemin kulüp başkanı İlker Aycı ve ailesini yanına alarak kız istemeye gitti.
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İstanbul'da kıyılan nikah sonrası Denizli'nin Çine ilçesine bağlı Dorumlar Köyü'nde at üstünde gelen eşini sekiz köşeli şapkayla karşıladı.
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O dönem bu görüntüler çok konuşuldu.
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Avrupa'nın en ünlü antrenörlerinden biri olarak gösterilen Guidetti, aynı zamanda VakıfBank'ın başında son iki Dünya ve Avrupa şampiyonu olarak uluslararası alanda voleybola damgasını vurdu.
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Yabancı damat, Türkiye'deki zamanını ise çok özel bir projelerle değerlendiriyor.
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Giovanni, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan kız çocuklarına voleybolu sevdirmek ve bu sporu yapmaya teşvik etmek için 'Yarının Sultanları' ismini verdiği özel bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.
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Çok keyifli geçen projenin ilk gününde, Bitlis’in merkezinde bulunan Nurullah Eren Lisesi ve Ziya Eren Spor Lisesi’ni ziyaret edip, her iki lisenin kız voleybol takımına antrenman yaptıran ve saha içi deneyimlerini paylaşan Guidetti, ikinci gün Mutki ve Güroymak ilçelerindeki bölgelerin yatılı okullarında okuyan kız çocuklarıyla buluştu.
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Gittiği liselerde birer saat voleybol antrenmanı yaptıran deneyimli antrenör, sonrasında çocukların voleybolla ilgili sorularını da cevapladı
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti, kurduğu akademi ile kız çocuklarının hayallerine ışık tutuyor.
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Türkiye'nin farklı şehirlerinden İstanbul'a gelen 40 kız çocuğu, 1 hafta boyunca antrenörler ve öğretmenler eşliğinde eğitim alıyor.
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Toksoy'un 'Kendi sanatını yarat' atölyesinde eğitim verdiği çocuklar Van Gogh ve Pablo Picasso eserlerini çiziyor. Proje kapsamında 2000 kişiye farklı eğitimler verilmesi planlanıyor.
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MAÇ SONU NELER SÖYLEDİ?
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sırbistan bugün en iyi oyununu oynamadı. Maçı onlara biz verdik. Hepsi genç oyuncular. Çoğunun ilk final maçı. Çok genç bir takımız. O yüzden birçok hata yaptık." ifadelerini kullandı.
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İşte karşılaşma sonrası yapılan törenden görüntüler...