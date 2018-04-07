Demba Ba'ya şok tepki! Maç sonunda...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi yenerek şampiyonluk yarışından kopmadı. Ekrana yansımayan görüntüler objektiflere böyle takıldı! İşte detaylar...
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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İşte maçtan detaylar...
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Göztepe maçını tribünden seyretti. Portekizli oyuncunun yanında sakatlığı bulunan Vagner Love da vardı. Q7, hayranlarıyla fotoğraflar çektirirken neşeli olduğu görüldü. Yıldız oyuncu bu mücadelenin bitimiyle 5 maçlık cezasını doldurmuş oldu.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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MEDEL'İN İLK GOLÜ
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Göztepe’yi konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Şilili yıldızı Gary Medel, Beşiktaş forması altında ilk golüne imza attı. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Beşiktaş, Göztepe karşısında maça etkili başlarken, siyah-beyazlılar 26. dakikada İzmir ekibi önünde skoru 2-0’a getirdi. Anderson Talisca’nın 19. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş 1-0 öne geçerken, farkı 2’ye çıkaran isim Şilili futbolcu Gary Medel oldu. Bu gol aynı zamanda Medel’in Beşiktaş forması altında attığı ilk gol oldu. Geride kalan 27 haftanın 18’inde forma giyen ve ilk yarıda oynanan Galatasaray karşılaşmasında ligdeki tek asistini yapan Medel, Göztepe önünde attığı golle de bu sezon fileleri ilk kez havalandırmayı başardı. 26. dakikada Talisca’nın uzun pasında Babel topa hareketlenip savunmanın arkasına sarkarken, ceza sahası önündeki Medel’i gördü. Tecrübeli futbolcu önce düzeltti, ardından sert bir şut çıkararak farkı 2’ye yükselten isim oldu
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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LENS'E BÜYÜK DESTEK
Quaresma'nın cezası nedeniyle 5 maçtır ilk 11'de sahaya çıkan Lens, geride kalan maçlardaki performansıyla büyük tepki toplamıştı. Beşiktaş taraftarı Hollandalı futbolcuya Göztepe önünde büyük destek verdi. Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Göztepe karşısındaki istekli futboluyla alkış aldı. Karşılaşma boyunca rakip savunmaya sürekli pres yapan ve defansa yardıma gelerek çok top çıkaran Lens, taraftarlardan da alkış aldı. 53. dakikada Babel'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcunun yaptığı vuruşta top direğin hemen dibinden dışarı çıkarken, kaçan bu gol sonrasında siyah-beyazlı tribünler Lens'e büyük destek verdi.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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DEMBA BA ISLIKLANDI
Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının tamamlanmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar Demba Ba’yı tribünlere çağırdı. Ba’nın tribünlere hareketlenmesinin ardından Göztepe tribünleri, Senegalli oyuncuyu ıslıkladı. Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe’yi 5-1 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcüleri Demba Ba’yı maçtan önce ve karşılaşmanın ardından bağırlarına bastı. Bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Senegalli futbolcu için tezahüratta bulunurken, Demba Ba tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Ba’nın tribünlere yöneldiğini gören Göztepe taraftarları ise bu harekete ıslıklayarak tepki gösterdi. Yıldız golcüyü karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş alınan sonuç nedeniyle teselli etti.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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CENK TOSUN UNUTULMADI
Beşiktaş'tan devre arasında rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 14 numaralı 2 Everton forması Vodafone Park tribünlerine asıldı. Beşiktaş forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken ve devre arasında rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 14 numaralı Everton formaları Vodafone Park'a asıldı. Göztepe ile oynanan lig mücadelesi öncesinde Cenk Tosun'un Everton formaları güney kale arkasında bulunan itfaiye çıkışı üzerindeki reklam panolarının üzerine asıldı. Cenk'in formaları 90 dakika boyunca tribündeki yerini aldı. Beşiktaş-Göztepe maçının oynandığı gün Everton formasıyla Liverpool'a karşı derbi mücadelede 90 dakika sahada kalan Cenk Tosun, performansıyla dikkat çekti. Cenk, son haftalarda attığı gollerle taraftarlardan da büyük destek almıştı.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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LARİN İLK MAÇINDA GOLÜ BULDU
Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Cyle Larin, Göztepe mücadelesinin 83. dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. Larin, oyuna girdikten 3 dakika sonra ilk maçında gol attı. Ligin devre arasında Orlando City’den Atiba Hutchinson’ın referansıyla ileriye dönük bir transfer olarak kadroya dahil edilen Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı. Göztepe ile oynanan karşılaşmanın 83. dakikasında Caner Erkin’in yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, 86. dakikada gelişen atakta Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı. Mustafa Pektemek’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan ve yaptığı yerden vuruşla Beto’yu mağlup ederek fileleri havalandıran Larin, takımının da 4. golüne imzasını atmış oldu. Larin’in gol sevincinde bütün takım arkadaşları Kanadalı futbolcunun yanına gelerek kendisini kutladı.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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Cezalı Atiba Hutchinson oğlu Noah ile maçı izledi.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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Göztepeli Demba Ba Beşiktaş savunmasını epey zorladı. İlk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamayan Senegalli'nin ikinci yarı uzaktan kaleye gönderdiği bir şut direkten döndü.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Tamer Tuna, Göztepe'yi temsilen eski takımının karşısındaydı. Tuna eski öğrencileriyle hasret giderdi.
Foto: Süleyman ARAT, AA,DHA,İHA
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Beşiktaş'ın cezalı bir diğer ismi Tolgay Arslan da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Yıldız orta saha maçı izlemek üzere Vodafoe Park'taki yerini aldı.