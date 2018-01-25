Demba Ba geliyor! Beşiktaş'a değil...

Golcü transferini sürdüren siyah beyazlılarda Demba Ba sürekli dile getiriliyordu ancak Senegalli yıldızın rotası Beşiktaş değil!
Fotoğraflar: Arşiv
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Süper Lig ekibinin radarında olan ve transfere dair resmi açıklamaların dahi geldiği Demba Ba ile ilgili son gelişme şöyle:
Fotoğraflar: Arşiv
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Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan Yatabare ile Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı takıma katan Atiker Konyaspor, Shangai Shenhua takımında forma giyen Demba Ba'yı kadrosuna katmak üzere...
Fotoğraflar: Arşiv
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Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ''Demba Ba ile ilgili transfer görüşmelerimiz sürüyor. Şu an kesin olarak sonuçlanmadı. Bunun dışında bir kaç oyuncuyla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz'' dedi.