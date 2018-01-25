« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Demba Ba geliyor! Beşiktaş'a değil...
Spor Arena

Demba Ba geliyor! Beşiktaş'a değil...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Senegalli Demba Ba, Süper Lig'e dönüyor...

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5

Golcü transferini sürdüren siyah beyazlılarda Demba Ba sürekli dile getiriliyordu ancak Senegalli yıldızın rotası Beşiktaş değil!

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5

Süper Lig ekibinin radarında olan ve transfere dair resmi açıklamaların dahi geldiği Demba Ba ile ilgili son gelişme şöyle:

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5

Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan Yatabare ile Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı takıma katan Atiker Konyaspor, Shangai Shenhua takımında forma giyen Demba Ba'yı kadrosuna katmak üzere...

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5

Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ''Demba Ba ile ilgili transfer görüşmelerimiz sürüyor. Şu an kesin olarak sonuçlanmadı. Bunun dışında bir kaç oyuncuyla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz'' dedi.

Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 5
Demba BaSüper LigAnadolu Kulüplerisporfutbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER