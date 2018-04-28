Demba Ba'ya büyük şok!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe evinde Kardemir Karabükspor'u ağırlarken, Senegalli golcüye taraftarlardan tepki geldi.
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Kardemir Karabükspor maçında Demba Ba'ya sarı kırmızılı taraftarlardan protesto!
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Göztepe taraftarı, top ayağına her geldiğinde ıslıklandı. Senegalli golcü, ıslıkların altında bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.
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Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Halil Akbunar yerine giren Demba Ba'yı taraftarlar önce ıslıklarken sonrasında ''Burası Göztepe Beşiktaş değil!'' diyerek maç boyunca tezahurat yaptılar.
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NE OLMUŞTU?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe'de karşılaşma öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Demba Ba'nın transferi hakkında açıklamalarda bulunurken, Göztepe cephesinden sert tepkiler gelmişti.
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FİKRET ORMAN'DAN DEMBA BA AÇIKLAMASI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Göztepe karşılaşması öncesi, "Demba Ba çok önemli bir oyuncu, biz de onun Beşiktaş'ta oynamasını istiyoruz. Demba Ba'nın kontratı bitiyor, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum. Bu hafta Göztepe ile oynayacağız, şimdi bunu konuşmak olmaz. Demba Ba, Beşitaş'ın evladı. Sezon sonu geldiği zaman Demba Ba'nın transferine bakacağız..." ifadelerini kullandı.
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GÖZTEPE BAŞKANI MEHMET SEPİL'İN FİKRET ORMAN AÇIKLAMASI
Fikret Orman'ın yaptığı, "Demba Ba çok önemli bir oyuncu. Kontratı bitiyor ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum" sözlerine cevap veren Sepil, "Fikret Orman'ın bu sözlerine inanmak istemedim. Ancak bant kaydını dinleyince üzüldüm. Bu cümleler Göztepe'yi, Beşiktaş'ı, Tamer Tuna'yı ve Demba Ba'yı zor durumda bırakabilir. İki takımın maçından 48 saat önce karşı takımın santrforunu istemek yanlış. Futbolu gelişmiş ülkelerde böyle bir açıklama yapılabilir mi? Türk futbolu adına üzgünüm" dedi.