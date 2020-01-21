Delonte West'in son hali üzdü! Feci şekilde dövüldü...

Spor Arena Dış Haberler | Eski NBA oyuncusu Delonte West'in son hali sporseverleri derinden sarstı.2004 ile 2012 yılları arasında Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks formaları giyen 36 yaşında West'in sosyal medyaya düşen büyük ses getirdi.Henüz belirlenemeyen bir sebeple kavgaya karıştığı belirtilen Delonte West, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce dövüldü.Olay yerine gelen polis ekipleriyle de tartışan eski basketbolcu, apar topar tutuklandı ve karakola götürüldü.Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’da çekilen görüntülerde, West'in önce bir yabancı tarafından sokak ortasında dövüldüğü görülüyor.Polis ekipleri tarafından elleri arkadan kelepçelenen West'in bu esnada kendisini videoya çeken kişiyle de ağız dalaşına gördüğü dikkatlerden kaçmıyor.Delonte West'in üniversiten takım arkadaşı Jameer Nelson, 36 yaşındaki eski basketbolcunun profesyonel destek alması gerektiğini savundu.Nelson ayrıca bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun da altını çizdi.Bir süredir evsiz olan West’in daha önce zihinsel rahatsızlıkları olduğu konuşuluyordu.Delonte West lige ilk tur 24. sıra seçimi olarak Boston Celtics’le merhaba demiş; ardından Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks formaları giymişti. Guard pozisyonunda forma giyen oyuncu Cavs döneminde yaklaşık 10 milyon dolar bir kontrata imza atmayı başarmıştı.