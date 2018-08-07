Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...
Futbol

Değeri milyonlarca Euro! İşte zirvedeki Türk...

Türk futbolcuların bonservis bedelleri ne kadar?

Fotoğraflar: Arşiv
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İşte en pahalı Türk futbolcular listesi:

Fotoğraflar: Arşiv
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25- Emre Mor - Celta Vigo - 3 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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24- Umut Bozok - Nimes - 3 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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23- Kaan Ayhan - Düsseldorf - 3 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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22- Gökhan Töre - Beşiktaş - 3 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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21- Volkan Babacan - Başakşehir - 3 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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20- Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe - 3,25 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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19- Deniz Türüç - Kayserispor - 3,5 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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18- Serdar Gürler - Osmanlıspor - 3,5 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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17- Serdar Aziz - Galatasaray - 3,5 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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16- Burak Yılmaz - Trabzonspor - 3,5 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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15- Alper Potuk - Fenerbahçe - 4 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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14- Arda Turan - Başakşehir - 4 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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13- Nuri Şahin - Dortmund - 4,5 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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12- Emre Akbaba - Alanyaspor - 5,5 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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11- Okay Yokuşlu - Celta Vigo - 7,5 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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10- Abdülkadir Ömür - Trabzonspor - 8 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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9- Enes Ünal - Villarreal - 8 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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8- Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş - 8 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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7- Yunus Mallı - Wolfsburg - 9 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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6- Yusuf Yazıcı - Trabzonspor - 12 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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5- Ömer Toprak - Dortmund - 12 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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4- Çağlar Söyüncü - Freiburg - 18 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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3- Cenk Tosun - Everton - 23 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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2- Cengiz Ünder - Roma - 27 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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1- Hakan Çalhanoğlu - Milan - 27 milyon Euro

Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaraylılar dikkat! Gomis konusundaki son gelişmeler neler? Emre Akbaba transferi bitiyor mu? Fatih Terim Ankaragücü maçına hangi 11 ile çıkacak? İşte son gelişmeler... İzlemek için videoya tıklayınız...

Fotoğraflar: Arşiv
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