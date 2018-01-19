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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Değeri dudak uçuklatıyor! Ünlü oyucu o jetle uçuyor...
Futbol

Değeri dudak uçuklatıyor! Ünlü oyucu o jetle uçuyor...

Yıldız futbolcuların lüks yaşamları her zaman dikkatleri çekmiştir.

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Pahalı kıyafetler, son model araçlar, kendilerine ait restoranlar... Ünlü futbolcular bu kez jetleri ile sahnede. Hangi futbolcunun jeti ne, değeri ne kadar... Sizler için derledik...

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Ronaldinho

Efsane futbolcu daha yeni futbolu bıraktığını açıkladı. Ronaldinho'nun jeti Embraer Phenom 100.

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Uçakta yedi kişi kalabilir. Saatte 466 mil hızla 1,355 mil maksimum uçuş mesafesi vardır, bu nedenle kısa mesafeli uçuş için mükemmel bir jettir.

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Maliyet: 2.6 milyon Pound

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Kaka

Brezilyalı futbolcu Cessna Citation CJ3 Plus özel jetle uçmayı seviyor.

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Saatte 478 km'lik bir seyir hızında, dokuz yolcuyu taşıyabilecek bu muhteşem jet. 2,040 deniz mili yapabilir. Kaka'nın özel jet ücreti 5.7 milyon Pound. Acil bir durum söz konusu olduğunda, güvenlik ve güvenilirlik sağlayan tamamen dijital bir otomatik pilot sistemi vardır.

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Gareth Bale

Galli futbolcunun jeti Cessna Citation XL Plus. Bu jet 2.100 deniz mili yapabilir.

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Cessna Citation XL Plus saatte 507 mil hızla, Gareth'i Galler'e ve hemen Madrid'e geri alabilir.

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Maliyet: 8,6 milyon Pound

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Neymar

PSG'nin yıldızı Neymar'ın tercihi Embraer Legacy 450.

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Neymar'ın uçağının hızı saatte 531'e kadar çıkabilir. Ayrıca, bir seferde 2.900 deniz mili toplayabilir.

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Jet'in en önemli özelliği, bir kızılötesi kameraya sahip gelişmiş uçuş görüş sistemidir. Maliyet: 10.8 milyon Pound

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Wayne Rooney

Cenk Tosun'un takım arkadaşı Wayne Rooney'nin jeti Dassault Falcon 900LX.

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66 fit uzunluğunda ve 24 fit yüksekliğinde, gerçekten kalabalığın dışında göze çarpıyor.

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Maliyet: 14 milyon Pound

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Pogba

ManU'nun yıldızı Paul Pogba Gulfstream G280'ye sahip.

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Pogba'nın jeti G280 kabininde 10 yolcu kapasitesine erişebilir. Kısa mesafeli uçuşlar için birebir.

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İç dizaynı son derece lükstür. Deri koltukları ile yüksek konfor sağlar. Paul Pogba'nın jeti saatte 559 mil hıza ulaşabiliyor Maliyet: 18 milyon Pound

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David Beckham

Dünya futbolunun karizma ismi David Beckham'ın jeti Bombardier Challenger 350

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Ünlü futbolcu uçaklarını Kaliforniya'da tutuyor. Bu uçaklar ticari olarak da kullanılabilir.

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Bombardier, 3.200 deniz mili üzerinde sekiz yolcu taşıyabilir ve saatte 528 mil hızla üst uçuş hızına ulaşabilir.Maliyet 19 milyon Pound

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Zlatan Ibrahimovic

Dev futbolcu kendisi gibi büyük uçaklardan hoşlanıyor. Zlatan'ın jeti Cessna Citation Boylam.

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Bu jet 2016'da ilk uçuşunu yaptı. 65 fit kanat açıklığı var. Saatte 548 km'lik seyir hızına ulaşan ve 12 yolcu için ferah bir alana sahip.

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Bir uçuş saatinden 3,500 deniz mili kadar uzanabilir.Maliyet: 21 milyon sterlin

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Lionel Messi

Yıldız futbolcunun jeti ise Embraer Legacy 650

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Bu jet 1,134 kilo taşıyabilir, bu nedenle bagaj için bol yer var.

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Leo, herhangi bir sorunla karşılaşırsa, 10 yıllık veya 10.000 uçuş saati garantisi verir.

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Bu jet, tek bir oturma yerinde 3.900 deniz mili sabitleyebiliyor. Messi gibi uçağında değeri bir o kadar fazla. Maliyet: 25 milyon Pound

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Cristiano RonaldoPortekizli yıldız 18 yolcu taşıyabilen Gulfstream G650'yi tercih ediyor.

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Cristiano Ronaldo, Gulfstream G650, 610 mph'ye kadar en üst hızlara ulaşabilir

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Listedeki en hızlı ve en pahalı jet. Saatte 610 mil hızla çıkabiliyorMaliyet 28 milyon Pound. Gulfstream G650, Cristiano Ronaldo için son derece konforlu bir model.

Futbol ronaldokakaRonaldinho

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