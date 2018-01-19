Değeri dudak uçuklatıyor! Ünlü oyucu o jetle uçuyor...
Yıldız futbolcuların lüks yaşamları her zaman dikkatleri çekmiştir.
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Pahalı kıyafetler, son model araçlar, kendilerine ait restoranlar... Ünlü futbolcular bu kez jetleri ile sahnede. Hangi futbolcunun jeti ne, değeri ne kadar... Sizler için derledik...
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Ronaldinho
Efsane futbolcu daha yeni futbolu bıraktığını açıkladı. Ronaldinho'nun jeti Embraer Phenom 100.
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Uçakta yedi kişi kalabilir. Saatte 466 mil hızla 1,355 mil maksimum uçuş mesafesi vardır, bu nedenle kısa mesafeli uçuş için mükemmel bir jettir.
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Maliyet: 2.6 milyon Pound
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Kaka
Brezilyalı futbolcu Cessna Citation CJ3 Plus özel jetle uçmayı seviyor.
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Saatte 478 km'lik bir seyir hızında, dokuz yolcuyu taşıyabilecek bu muhteşem jet. 2,040 deniz mili yapabilir. Kaka'nın özel jet ücreti 5.7 milyon Pound. Acil bir durum söz konusu olduğunda, güvenlik ve güvenilirlik sağlayan tamamen dijital bir otomatik pilot sistemi vardır.
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Gareth Bale
Galli futbolcunun jeti Cessna Citation XL Plus. Bu jet 2.100 deniz mili yapabilir.
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Cessna Citation XL Plus saatte 507 mil hızla, Gareth'i Galler'e ve hemen Madrid'e geri alabilir.