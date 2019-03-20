David Beckham'ın çılgın planı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Efsane futbolculardan David Beckham'ın futbol dünyasını sallayacak bir planı var.
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David Beckham'ın hem hisse sahibi hem de başkanı olduğu Inter Miami CF, 2020 yılında MLS'te futbol hayatına başlayacak.
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Inter Miami'yle etkileyici bir başlangıç yapmak isteyen Beckham'ın çılgın planları var.
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25 bin kişilik stat yapımı geçen yılın Kasım ayında onay almıştı.
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Beckham, stadı doldurabilmek için iyi bir takım kurmaya çalışacak.
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İddialara göre İngiliz efsanesinin hedefinde 34 yaşında olan Cristiano Ronaldo ile 31 yaşındaki Lionel Messi var.
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Beckham, "Herkesin gönlündeki takımda Leo ve Cristiano yer alır. Kariyerlerin son dönemlerinde olmalarına rağmen halen çok yüksek peformans gösteriyorlar. Onlar futbolu hiç bırakmayacakmış gibi oynuyorlar" diye konuştu.
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"Böyle oyuncuların yaşları kaç olursa olsun takımlarından ayrılmaları zordur" diyen Beckham...
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"Fakat göreceğiz. Futbolda ne olacağını asla bilemezsin" diyerek hayalinin peşinden koşacağının sinyallerini de verdi.
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Beckham ayrıca, "Sadece 1 yıl kaldı ve sonra başlıyoruz. Kadroyu kurarken hedeflerimize uygun ve hızlı olmalıyız. Futbolculuk zamanlarımdan beraber çalıştığım kişilerle ve menajerlerle görüşüp kararları vereceğiz." dedi.
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Eğer Beckham'ın hayali gerçekleşirse bir ilk de yaşanacak.
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Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kariyerlerinin son döneminde de olsa profesyonel olarak aynı takımda forma giyecek.
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Beckham'ın takımında resmi olarak, an itibariyle hiçbir oyuncu bulunmuyor.
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Cristiano Ronaldo, bu sezon başında Real Madrid'den 117 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Juventus'a transfer olmuştu.
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34 yaşındaki futbolcu yeni takımının formasıyla çıktığı 36 maçta 24 gol attıp, 12 de asist yaptı.
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16 yıldır Barcelona forması giyen 31 yaşındaki Lionel Messi ise takımıyla 10'uncu lig şampiyonluğuna koşuyor.
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Arjantinli futbolcu bu sezon çıktığı 37 maçta 39 gol ve 21 asistlik müthiş bir performans sergiledi.
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David Beckham kariyerinin son bölümünde MLS'te forma giymişti... (VİDEO)