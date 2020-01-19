Dan Bilzerian 40 saniyede servet kaybetti!

Spor Arena Dış Haberler | Geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından dövüş kariyerine son verdiğini açıklayan Conor McGregor, 1,5 yıl aradan sonra ringlere döndü.UFC 246'da 'Kovboy' lakaplı Donald Cerrone ile dövüşen Conor McGregor, tarihin en çarpıcı galibiyetlerinden birine imza attı.Usta dövüşçü, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen mücadelede rakibini yalnızca 40 saniyede nakavt etmeyi başardı.Bu galibiyet, Conor McGregor'ın kariyerindeki en hızlı ikinci nakavt olarak kayıtlara geçti. Conor McGregor daha önce Jose Aldo'yu 13 saniye nakavt ederek UFC rekoru kırmıştı.Bu tarihi maçın tek kaybedeni Donald Cerrone olmadı.Dünyanın en sansasyonel zenginlerinden olan Dan Bilzerian, Conor McGregor - Donald Cerrone maçına bahis oynadı.Amerikalı dolar milyarderi, vatandaşı olan Donald Cerrone'ye oldukça yüklü bir miktarda para yatırdı.Dan Bilzerian, vatandaşının galibiyetine yüz binlerce dolar yatırdı ancak hepsini kaybetmesi yalnızca 40 saniye sürdü.Mücadeleyi en ön sıralardan takip eden Dan Bilzerian, kaybettiği servet değerindeki meblağa hiç üzülmeden gecenin tadını çıkarmayı sürdürdü.Dan Bilzerian, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden şatafatlı özel hayatını gözler önüne sermeyi seviyor.Amerikalı milyarder sık sık yüklü miktarda kumar oynadığı anları paylaşıyor.Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Bilzerian sık sık seyahat ediyor.Zaman zaman özel helikopteri gibi lüks ulaşım araçlarını kendisi kullanıyor.Fenomen zenginin en büyük hobilerinin biri de spor ve fitness.Zamanın büyük bir bölümünü mankenlerle geçiren Dan Bilzerian'ın bir diğer tutkusu ise silahlar.Kendisine ait özel bir silah koleksiyonu dahi bulunuyor.Öte yandan Kovboy lakaplı Donald Cerrone, maçın sona ermesinin ardından basın toplantısına dahi çıkmadan hastaneye kaldırıldı.Ayrıca bir başka boksör Floyd Mayweather, bu yıl içerisinde Conor McGregor ile karşılaşacaklarını açıkladı.