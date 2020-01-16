Damien Comolli'nin yerine kim gelecek?

Comolli ayrıca, "Basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm." diyerek diğer iddiaları da yalanlamıştı.