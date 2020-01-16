Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 13:19,
Damien Comolli'nin yerine kim gelecek?
Fenerbahçe taraftarı kararını verdi. Damien Comolli'nin yerine o ismin gelmesi için adeta çılgınlık yaşanıyor...
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin görevinden istifa etmesinin ardından gözler Fransız ismin yerine gelecek spor adamına çevrildi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Damien Comolli, Simon Falette transferi sonrası getirilen eleştirilere Twitter hesabı açıp yaptığı açıklamalarla cevap vermiş ve Ali Koç'u işaret etmesi sebebiyle ipler kopma noktasına gelmişti.
Fransız futbol adamı, yaptığı açıklamada "Simon Falette’nin transfer hikayesinden sonra benim tarafımdan olan kısmını açıklamak için Twitter hesabı açmaya karar verdim. İlk olarak, başkanımız Simon Falette’nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Comolli ayrıca, "Basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm." diyerek diğer iddiaları da yalanlamıştı.
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