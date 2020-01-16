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Futbol
Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 13:19, /

Damien Comolli'nin yerine kim gelecek?

Fenerbahçe taraftarı kararını verdi. Damien Comolli'nin yerine o ismin gelmesi için adeta çılgınlık yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin görevinden istifa etmesinin ardından gözler Fransız ismin yerine gelecek spor adamına çevrildi.

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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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Damien Comolli, Simon Falette transferi sonrası getirilen eleştirilere Twitter hesabı açıp yaptığı açıklamalarla cevap vermiş ve Ali Koç'u işaret etmesi sebebiyle ipler kopma noktasına gelmişti.

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Fransız futbol adamı, yaptığı açıklamada "Simon Falette’nin transfer hikayesinden sonra benim tarafımdan olan kısmını açıklamak için Twitter hesabı açmaya karar verdim. İlk olarak, başkanımız Simon Falette’nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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Comolli ayrıca, "Basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm." diyerek diğer iddiaları da yalanlamıştı.

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Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçe ile Damien Comolli'nin yolları ayrıldı ve Fransız ismin yerine kimin göreve geleceği merak konusu oldu.

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Damien Comolli'den boşalan koltuk için 3 ismin adı geçiyor; Selahattin Baki, Hakan Bilal Kutlualp ve Önder Özen.

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Halihazırda yöneticilik görevini sürdüren Selahattin Baki'nin, Comolli'nin istifasından önce futbol şubesinin başına getirildiği öne sürülmüştü.

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Simon Falette açıklamasının ardından Damien Comolli'nin yetkilerini sınırlandıran Ali Koç'un, futbol şubesini Selahattin Baki'ye emanet etmeyi arzuladığı belirtilmişti.

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Öte yandan aynı görev için ismi geçen beIN SPORTS yorumcusu Önder Özen, geçtiğimiz günlerde canlı yayında iddialara açıklık getirmişti.

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Sarı lacivertli taraftarların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya canlı yayında yanıt veren Önder Özen, taraftarların kendisini sportif direktör olarak görmek istemesinden dolayı teşekkür etmiş ancak böyle bir görevi kabul edemeyeceğini iletmişti.

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Önder Özen, "Ben uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yaptım. Taraftarlar beni istiyorlarsa sağ olsunlar, teşekkür ederim ama planlarım arasında çocuklarımın eğitim hayatı boyunca kendi pozisyonumu korumak var" demişti.

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Selahattin Baki ve Önder Özen'in ardından taraftarların sportif direktörlük koltuğunda en çok görmek istediği isim olarak Hakan Bilal Kutlualp öne çıkıyor.

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Sarı lacivertli taraftarlar, Alex de Souza ve Nicolas Anelka transferlerinde kilit rol oynayan Hakan Bilal Kutlualp'i yeniden takımda görmek istiyor.

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Sosyal medyada adeta çıldıran Fenerbahçe taraftarı, "Çare Hakan Bilal Kutlualp" etiketiyle kampanya başlattı.

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Damien Comolli'nin ardından sarı lacivertli takımın yeni sportif direktörünün kim olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Öte yandan Damien Comolli'nin Twitter hesabı açıp bu açıklamaları yapmasının ardından ise asistanı Selinay Gürgenç'in görevine son verilmişti.

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