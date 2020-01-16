Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye transfer ettiği isimler

Fransız futbol adamı Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından 12 Haziran 2018'de sarı lacivertli kulüpte göreve başladı.
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Daha önce Arsenal, Saint Etienne, Tottenham ve Liverpool gibi kulüplerde görev yapan Comolli döneminde, sarı lacivertliler 27 futbolcu transfer etti. İşte o transferler...
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Yassine Benzia (Gönderildi)
4
Diego Antonio Reyes (Gönderildi)
5
Tolga Ciğerci
6
Andre Ayew (Gönderildi)
7
Serdar Aziz
8
Sadık Çiftpınar
9
Ferdi Kadıoğlu
10
Vedat Muriqi
11
Barış Alıcı (Kiralık gönderildi)
12
Garry Rodrigues
13
Islam Slimani (Gönderildi)
14
Berke Özer (Kiralık gönderildi)
15
Michael Frey (Kiralık gönderildi)
16
Harun Tekin
17
Tolgay Arslan
18
Miha Zajc
19
Jailson
20
Adil Rami
21
Max Kruse
22
Mevlüt Erdinç
23
Emre Belözoğlu
24
Allahyar Sayyadmanesh (Kiralık gönderildi)
25
Altay Bayındır
26
Zanka
27
Deniz Türüç
28
Luiz Gustavo
29
Murat Sağlam
30
Simon Falette
Falette transferinin ardından taraftarın tepki gösterdiği Comolli, Twitter hesabı açarak, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır" açıklamasıyla transferi kendisinin yapmadığını açıklamıştı.