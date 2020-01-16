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Futbol
Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 13:18, /

Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye transfer ettiği isimler

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli sona erdi.

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Fransız futbol adamı Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından 12 Haziran 2018'de sarı lacivertli kulüpte göreve başladı.

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Daha önce Arsenal, Saint Etienne, Tottenham ve Liverpool gibi kulüplerde görev yapan Comolli döneminde, sarı lacivertliler 27 futbolcu transfer etti. İşte o transferler...

3Yassine Benzia (Gönderildi)

Yassine Benzia (Gönderildi)

4Diego Antonio Reyes (Gönderildi)

Diego Antonio Reyes (Gönderildi)

5Tolga Ciğerci

Tolga Ciğerci

6Andre Ayew (Gönderildi)

Andre Ayew (Gönderildi)

7Serdar Aziz

Serdar Aziz

8Sadık Çiftpınar

Sadık Çiftpınar

9Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

10

Vedat Muriqi

11Barış Alıcı (Kiralık gönderildi)

Barış Alıcı (Kiralık gönderildi)

12Garry Rodrigues

Garry Rodrigues

13Islam Slimani (Gönderildi)

Islam Slimani (Gönderildi)

14Berke Özer (Kiralık gönderildi)

Berke Özer (Kiralık gönderildi)

15Michael Frey (Kiralık gönderildi)

Michael Frey (Kiralık gönderildi)

16Harun Tekin

Harun Tekin

17Tolgay Arslan

Tolgay Arslan

18Miha Zajc

Miha Zajc

19Jailson

Jailson

20Adil Rami

Adil Rami

21Max Kruse

Max Kruse

22Mevlüt Erdinç

Mevlüt Erdinç

23Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

24Allahyar Sayyadmanesh (Kiralık gönderildi)

Allahyar Sayyadmanesh (Kiralık gönderildi)

25Altay Bayındır

Altay Bayındır

26Zanka

Zanka

27Deniz Türüç

Deniz Türüç

28Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

29Murat Sağlam

Murat Sağlam

30Simon Falette

Simon Falette

Falette transferinin ardından taraftarın tepki gösterdiği Comolli, Twitter hesabı açarak, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır" açıklamasıyla transferi kendisinin yapmadığını açıklamıştı.

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