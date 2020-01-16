Damien Comolli'nin Fenerbahçe'den son dakika istifasının ardından flaş tepki
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin istifasının ardından sarı lacivertli taraftarlardan çarpıcı yorumlar geldi.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, görevinden istifa etti. En ağır tepki ise Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan geldi.
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Comolli'nin istifası bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan gündemi oldu. Fenerbahçe taraftarları, Twitter'dan tepkilerini ortaya koydu.
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Deniz Sarıtaç, paylaşımında ''Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle...'' sözlerini kullandı.
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Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli zamanında görevinden alınmıştı. Fenerbahçe taraftarlarının Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ise şu şekilde;