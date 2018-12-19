Damga vurdu! 2018 yılı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2018 yılında spor dünyasında yaşanan tüm gelişmeler karşınızda.
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İşte bu yıl gerçekleşen spor olayları...
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6 Ocak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'u transfer etti.
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15 Ocak
Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme imzaladı.
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20 Ocak
Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Dursun Özbek'e üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu.
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1 Şubat
Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi.
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3 Şubat
İtalya'nın Fano kentinde düzenlenen Ampute Futbol Fano Cup Turnuvasını'nda Türkiye, birinci oldu.
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5 Şubat
ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve en çok izlenen televizyon etkinliği olarak gösterilen Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Philadelphia Eagles mutlu sona ulaştı.
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4 Mart
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori, hayatını kaybetti. Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun ani şekilde yaşamını yitirdiği ve bu nedenle derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
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4 Mart
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takım kariyerini sonlandırdı. Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, Sneijder'in Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman ile Katar'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası milli takım kariyerine son verdiği duyuruldu. Portekiz'e karşı 2003'te oynanan hazırlık maçında ilk defa giydiği milli formayla 133 kez görev yapan 33 yaşındaki Sneijder, 31 gol attı.
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4 Mart
Türkiye, Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından 2-4 Mart tarihlerinde Fransa'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 3. oldu. Milli sporculardan Muhsine Gezer 1500 metrede, Esra Bayrak 60 metrede, Sevim Demircan da 400 metrede altın madalya kazandı.
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4 Mart
Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Deniz Selin, Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti. 9 Mart
Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ'ın yıldız kadınlar kılıç kategorisindeki şampiyonluğu ve Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'nın üçüncülüğünün ardından bir ilk de genç kadınlar kılıç kategorisinde yaşandı. Rusya'nın Soçi kentinde yapılan şampiyonada Aylin Çakır, genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı. Milli eskrimci, elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye'yi ilk kez kürsüye çıkardı.
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14 Mart
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı da 5-0 kaybeden Beşiktaş, organizasyona veda etti.
13/69
29 Mart
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem arasında yer aldı.
14/69
4 Nisan
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus ağlarını iki kez sarsan Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini ekledi. 33 yaşındaki Ronaldo, turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.
15/69
7 Nisan
Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre'nin 18 yaşındaki oyuncusu Samba Diop hayatını kaybetti.
16/69
7 Nisan
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenen Bayern Münih, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
17/69
8 Nisan
Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, Ahmet Ağaoğlu başkanlığa seçildi.
18/69
10 Nisan
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.
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13 Nisan
Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finali ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenerek seride 2-0 öne geçti ve şampiyon oldu.
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15 Nisan
İngiltere Premier Lig'de Manchester City şampiyonluğunu ilan etti.
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15 Nisan
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, bitime 5 hafta kala şampiyon oldu.
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18 Nisan
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanşında İtalyan ekibi Reyer'e 72-65 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 22 sayılık avantajla şampiyonluğa ulaştı.
23/69
19 Nisan
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.
24/69
23 Nisan
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah kazandı.
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26 Nisan
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.
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29 Nisan
Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nı, finalde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Rafael Nadal kazandı.
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29 Nisan
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup eden Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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3 Mayıs
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar, kadınlar 76 kilo finalinde Rus güreşçi Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olurken, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak da altın madalya aldı. Milli güreşçi Evin Demirhan, 50 kiloda, Buse Tosun da 68 kiloda bronz madalya kazandı.
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6 Mayıs
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
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10 Mayıs
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu.
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10 Mayıs
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a, Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik saldırısı sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10, ihracından sonra hakeme hakareti ve tehdidi sebebiyle üçer olmak üzere toplam 16 müsabakadan men cezası verdi.
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12 Mayıs
Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın "evladım" dediği Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Sezonu'nda Spor Toto Süper Lig'den düştü.
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12 Mayıs
Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
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16 Mayıs
UEFA Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Olympique Marsilya takımını 3-0 yenen İspanyol kulübü Atletico Madrid, şampiyon oldu.
35/69
19 Mayıs
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.
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20 Mayıs
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanyol temsilcisi Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyon oldu.
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26 Mayıs
Okçulukta Dünya Kupası ikinci ayak müsabakalarında klasik yay karışık takımda Mete Gazoz-Yasemin Ecem Anagöz ikilisi, bronz madalya kazandı.
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26 Mayıs
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Liverpool ekibini 3-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.
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31 Mayıs
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 2016'da geldiği görevinden ayrılma kararı aldığını bildirdi.
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3 Haziran
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Fenerbahçe'nin 37. başkanı oldu.
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3 Haziran
Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İtalya'nın Gorizia kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Grado Turnuvası'nın finalinde İtalyan Martina Di Giuseppe'yi 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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6 Haziran
Teknik direktör Ümit Kayıhan 64 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Kayıhan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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6 Haziran
Emekliye ayrılan ABD'li boksör Floyd Mayweather, 285 milyon dolarlık geliriyle son bir yılın en çok kazanan sporcusu oldu.
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7 Haziran
Fenerbahçe Kulübü, sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
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7 Haziran
Atletizmde 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezonki beşinci yarışında 200 metre kategorisinde mücadele eden Ramil Guliyev 19.90 ile bu sezonki en iyi derecesine imza atarak yarışı ilk sırada tamamladı. 400 metre engelli kategorisinde yarışan Yasmani Copello ise 48.54'lük süresiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi.
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13 Haziran
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'ı 94-64 yenerek seride 4-1 öne geçen Fenerbahçe, üst üste 3, toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaştı.
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14 Haziran
Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbola veda eden Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı.
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22 Haziran
Fenerbahçe, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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10 Temmuz
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, İtalya ekiplerinden Juventus'la Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda anlaştı. Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, takıma 2009'da katılan 33 yaşındaki Ronaldo'nun kendi talebi çerçevesinde Juventus'a transferinin kabul edildiği belirtildi. Juventus, Portekizli yıldız Ronaldo için Real Madrid'e iki sezon içinde 100 milyon avro bonservis bedeli ödeyip, FIFA kuralları çerçevesinde 12 milyon avroluk ek ödeme yapacak. Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Ronaldo, 2009'dan bu yana forma giydiği Real Madrid'de 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asistlik performans sergiledi.
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11 Temmuz
Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan yarı final maçını yönetti. Çakır, kariyerinde 2. kez Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmasında görev yaptı. Çakır, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçında düdük çalmıştı.
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15 Temmuz
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, şampiyonluğa ulaştı. Fransa tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan maçta Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri 18. dakikada Mandzukic (kendi kalesine), 38. dakikada penaltıdan Griezmann, 59. dakikada Pogba, 65. dakikada Mbappe kaydetti. Hırvatistan'ın golleri ise 28. dakikada Perisic ve 69 dakikada Mandzukic'ten geldi.
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18 Temmuz
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarının sıralama atışlarında 1307 puanla gençler dünya rekoru kırdı.
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5 Ağustos
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez uygulandı. Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
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15 Ağustos
Real Madrid'i normal süresi 2-2 biten maçın uzatma devrelerinde 4-2 mağlup eden Atletico Madrid, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Bu sonuçla Atletico Madrid, 2010 ve 2012'den sonra 3. kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı.
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31 Ağustos
2017-2018 sezonu "UEFA Avrupa Ligi'nin En İyi Futbolcusu" ödülüne, Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann layık görüldü.
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28 Ağustos
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla Juventus'a röveşata ile attığı gol, UEFA tarafından sezonun en iyisi seçildi.
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24 Eylül
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric kazandı. FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Modric, geçen sezon Real Madrid'de görev yapan Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.
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18 Kasım
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçti.
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3 Aralık
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı.
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5 Aralık
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Atleti" ödülüne erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda Kolombiyalı Caterine Ibarguen layık görüldü.
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8 Aralık
Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'ın Hurghada şehrinde yapılan Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.
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9 Aralık
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
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13 Aralık
Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini bildirdi.
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13 Aralık
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
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18 Aralık
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile basın önünde sözleşme imzaladı.
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18 Aralık
İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2017-2018 sezonundaki 34 golüyle Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusu olarak kazandığı "Altın Ayakkabı" ödülünü aldı.
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18 Aralık
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.
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Ada'da haftanın golü Junior Hoilett'den
Premier Lig’de 17. hafta geride kalırken, haftaya Cardiff City’den Hoilett’in Watford filelerine gönderdiği güzel gol damgasını vurdu. İşte Ada'da haftanın golleri...