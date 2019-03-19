Damat bu kez fena yakalandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDamat bu kez fena yakalandı!
GeriFutbol Damat bu kez fena yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Takvim
19 Mart 2019 - 09:18,

Damat bu kez fena yakalandı!

Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli İtalya basınında manşetlere çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/16İKİ KIZLARI VAR

İKİ KIZLARI VAR

İşte detaylar...

2/16

Türk sevgilisi Deniz Akalın'la yaşadığı aşkla manşetlerden düşmeyen Juventus Başkanı Andrea Agnelli, karizmasıyla da kadınların gözdesi…

3/16

Akalın'la 2015'ten beri aşk yaşayan ve bu ilişki uğruna eşinden boşanan Agnelli, geçtiğimiz günlerde Monaco'daki bir gece kulübünde ilgi odağı oldu.

4/16

İtalyan yönetici, eski model Barbara Meoni nam-ı diğer Lady Tabata'nın sahibi olduğu gece kulübünde sabaha dek eğlendi.

5/16

Seksi modelle fotoğrafını Instagram'da yayınlayan Agnelli, kısa süre sonra paylaşımını silince kafalar karıştı.

6/16

Tabata da aynı kareyi "Başkan Andrea Agnelli'nin beni ziyarete gelmesine çok sevindim" notuyla paylaştı.

7/16

Bunun üzerine sosyal medya Agnelli'nin iki çocuğunun annesi Deniz Akalın'ı aldattığı iddialarıyla çalkalandı.

8/16

Seksi model ise şu sözlerle aşk dedikodularını yalanladı: "Andrea ile birbirimizi 20 yıldır tanıyoruz. O, çok etkileyici ve oldukça seksi. Ondan çok hoşlandım. Ama ne yazık ki duygusal bir ilişki olmadı."

9/16

Andrea Agnelli ile aşk iddiasını "Ne yazık ki aramızda bir şey yok" diye yalanlayan Tabata, Agnelli'den etkilendiğini gizleyemedi.

10/16

İki yıl önce kızları Livia Selin'i kucaklarına alan Agnelli ile Akalın çifti geçen yıl da kızları Vera Nil'e kavuşmuştu.

11/16
12/16
13/16
14/16
15/16

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 3 gol attığı maçta geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale kalmıştı... (VİDEO)

16/16

Dünyanın birçok ligi CANLI yayınla Misli.com'da, listeyi görmek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Damat bu kez fena yakalandı!

Damping yaptı, 1+1 yıllık anlaşma

Martin Skrtel'in yerine geliyor! Kiralık olarak...

Antrenmanda dikkat çeken görüntü! Sürpriz misafir...