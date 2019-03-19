Damat bu kez fena yakalandı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli İtalya basınında manşetlere çıktı.
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İKİ KIZLARI VAR
İşte detaylar...
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Türk sevgilisi Deniz Akalın'la yaşadığı aşkla manşetlerden düşmeyen Juventus Başkanı Andrea Agnelli, karizmasıyla da kadınların gözdesi…
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Akalın'la 2015'ten beri aşk yaşayan ve bu ilişki uğruna eşinden boşanan Agnelli, geçtiğimiz günlerde Monaco'daki bir gece kulübünde ilgi odağı oldu.
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İtalyan yönetici, eski model Barbara Meoni nam-ı diğer Lady Tabata'nın sahibi olduğu gece kulübünde sabaha dek eğlendi.
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Seksi modelle fotoğrafını Instagram'da yayınlayan Agnelli, kısa süre sonra paylaşımını silince kafalar karıştı.
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Tabata da aynı kareyi "Başkan Andrea Agnelli'nin beni ziyarete gelmesine çok sevindim" notuyla paylaştı.
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Bunun üzerine sosyal medya Agnelli'nin iki çocuğunun annesi Deniz Akalın'ı aldattığı iddialarıyla çalkalandı.
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Seksi model ise şu sözlerle aşk dedikodularını yalanladı: "Andrea ile birbirimizi 20 yıldır tanıyoruz. O, çok etkileyici ve oldukça seksi. Ondan çok hoşlandım. Ama ne yazık ki duygusal bir ilişki olmadı."
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Andrea Agnelli ile aşk iddiasını "Ne yazık ki aramızda bir şey yok" diye yalanlayan Tabata, Agnelli'den etkilendiğini gizleyemedi.
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İki yıl önce kızları Livia Selin'i kucaklarına alan Agnelli ile Akalın çifti geçen yıl da kızları Vera Nil'e kavuşmuştu.
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Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 3 gol attığı maçta geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale kalmıştı... (VİDEO)