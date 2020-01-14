Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 13:50,
Dalila Jakupovic'in zor anları! Nefes alamadı...
Sloven raket Dalila Jakupovic, Stefanie Voegel ile karşılaştığı maçta öksürük krizine yakalandı ve bir süre nefes almakta zorlandı.
Spor Arena Dış Haberler | Avustralya'da milyonlarca hayvanın canına mal olan tarihi yangın sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ı da olumsuz etkiledi.
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Avustralya'daki yangın, sezonun ilk Grand Slam turnuvasını da olumsuz etkiliyor.— Spor Arena (@sporarena) 14 Ocak 2020
Sloven Dalila Jakupovic, İsviçreli rakibiyle oynadığı maçta nefes almakta zorlanınca maçtan çekildi.pic.twitter.com/XnzwCWRfDC