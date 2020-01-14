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Tenis
Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 13:50, /

Dalila Jakupovic'in zor anları! Nefes alamadı...

Sloven raket Dalila Jakupovic, Stefanie Voegel ile karşılaştığı maçta öksürük krizine yakalandı ve bir süre nefes almakta zorlandı.

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Spor Arena Dış Haberler | Avustralya'da milyonlarca hayvanın canına mal olan tarihi yangın sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ı da olumsuz etkiledi.

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Sloven raket Dalila Jakupovic, İsviçreli rakibi Stefanie Voegel ile kozlarını paylaştığı mücadelede yangın sebebiyle oluşan hava kirliliği nedeniyle öksürük krizine yakalandı.

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Aniden karnını tutarak dizlerinin üzerine çöken Jakupovic nefes almakta zorlandı. Solunum güçlüğü nedeniyle ayağa kalkmakta dahi zorlanan sporcu, maçtan çekilme kararı aldı.

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Yardımlar eşliğinde korttan ayrılan Sloven tenisçiye ilk müdahale doktorlar tarafından yapıldı.

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Yapılan ilk tetkikler neticesinde başarılı sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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Jakupovic bu zor anlarda duygu boşalması yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

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Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Dalila Jakupovic, astım atağına benzer bir solunum zorluğu yaşadığını ve çok korktuğunu söyledi.

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Dalila Jakupovic'in açıklamaları şu şekilde:

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"Saat 9'da ısınıyorduk. Isınma esnasında göğsümde ağrı vardı. 25 dakika sonra maç başladı."

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"Astımım olmamasına rağmen astım atağı yaşar gibi solunum güçlüğü yaşadım. Fizyoterapistimi çağırdım ve biraz iyi oldum."

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"İkinci setin sonunda fizyoterapistim yine geldi. Daha iyi olacağımı düşünmüştüm. Ancak öyle olmadı."

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"Puanlar zorlaştıkça nefes alamadım. Ayakta bile duramadım. Hem kızgın hem de üzgünüm."

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"Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Gerçekten çok kötüydü. Çok korktum. Düşeceğimi sandığım için dizlerim üzerine çöktüm. Çünkü yürüyemiyordum."

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Kapalı alanlarda bulunmanın tavsiye edildiği Melbourne'de eleme maçlarının saati de ertelendi.

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Maçları tribünden izleyen bazı tenisseverlerin maske taktığı görüldü.

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Rod Laver Arena üzerindeki duman ve toz kameralara böyle yansıdı.

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