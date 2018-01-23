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Futbol

Cüneyt Çakır'ın saçları sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın saçları sosyal medyayı salladı.

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Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın saçları sosyal medyayı salladı.

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İşte dikkatleri çeken Cüneyt Çakır'ın saçları için sosyal medyada yazılanlar...

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