Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cüneyt Çakır'ın maçında tarihi an! Devler Ligi'nde...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Dev maçta tarihi bir an yaşandı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan ve FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Chelsea, mücadelenin 62. dakikasında Willian ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Eden Hazard oldu. Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise sahneye Lionel Messi çıktı. Messi, Chelsea'ye karşı oynadığı 9. maçında ilk kez gol attı ve skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.
Fotoğraflar: Ajans
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FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Chelsea'den Antonio Rüdiger ve Alvaro Morata'ya, Barcelona'dan Ivan Rakitic, Luis Suarez ve Sergio Busquets'e sarı kart gösterdi.Rövanş mücadelesi 14 Mart'ta Barcelona'da oynanacak.
Fotoğraflar: Ajans
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MESSI NİHAYET...
Londra ekibine karşı forma giydiği 8 maçta gol atamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, bu maçta Chelsea filelerini havalandırmayı başararak Chelsea’ye karşı ilk golünü kaydetti.
Fotoğraflar: Ajans
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Bu mücadelenin rövanşı 14 Mart Çarşamba günü Barcelona’nın sahası Camp Nou’da oynanacak.
Fotoğraflar: Ajans
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"Şampiyonlar Ligi'ndeki şansımızın ortadan kalktığını düşünüyorum" Şenol Güneş maç sonu 5-0'lık yenilgiyi yorumladı. İzlemek için videoya tıklayınız...