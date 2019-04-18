Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cüneyt Çakır'ın kararları doğru mu? Mark Clattenburg tek tek değerlendirdi
Şampiyonlar Ligi'nde hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Manchester City - Tottenham çeyrek finali gündem oldu. Çakır'ın verdiği kritik kararları, ünlü hakem Mark Clattenburg masaya yatırdı.
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Manchester City 4-3 kazanmasına rağmen, yarı final ilk maçta 1-0'lık avantaja sahip olan Tottenham'ın oldu. Cüneyt Çakır'ın kritik kararları ise maçta belirleyici oldu.
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Şu an Çin Süper Ligi'nde görev yapan eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg, Çakır'ın iki hayati kararını masaya yatırdı.
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Bunlardan birincisi Manchester City'nin iptal edilen son dakika golüyle ilgilydi.
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Clattenburg sözlerine VAR'ın çok başarılı bir sınav verdiğini ve kritik pozisyonların sıfır krizle atlatıldığını vurguladı.
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Tartışılan en önemli pozisyon ise şüphesiz, Manchester City'nin iptal edilen son dakika golüydü. Sterling'in kaydettiği; fakat geçersiz sayılan bu gol sayılsaydı, City yarı finalde olacaktı.
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Golden önce savunmanın arkasına sarkan Sergio Agüero için ofsayt tespit edilmişti; pozisyon ise şöyle gelişti...
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Tottenham futbolcusu Christian Eriksen, geri pas yaptı ve topa Cityli Bernardo'nun bir müdahalesi oldu. Karşı görüş, pası veren Tottenhamlı futbolcu olduğu için ofsayt olmadığı görüşüydü. Clattenburg bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:
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"Agüero, top Bernardo'ya çarptığında ofsayt pozisyonunda. Top yolda Silva'ya çarpıyor. Bazıları bu dokunuşun etkilemediğini söyleyebilir ama bir önemi yok. Cityli futbolcu topa son dokunduğu anda ofsayt pozisyonu var"
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İngiliz hakem burada doğru kararın verdildiğini ifade etti. Ayrıca asistan hakemin burada bayrağını kaldırmaması ve tekrarı beklemesinin de doğru hareket olduğu ifade edildi.
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Bir diğer kritik pozisyon ise Fernando Llorente'nin golünde elle müdahalenin olup olmamasıydı. İspanyol santrforun kaydettiği golde topun, oyuncunun koluna çarparak kaleye gittiği iddia ediliyordu.
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Clattenburg, konuya şu yorumu getirdi:
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"Eğer top kaleye elden veya koldan gitseydi gol iptal edilmeyildi. Çarpma bile olsa iptal edilirdi."
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"Yavaş çekimde pozisyonu tekrar izlediğimizde açıkça görüyoruz ki top (kola çarptıktan sonra) Llorente'nin sağ üst kalçasına çarpıyor.
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Öte yandan top çarptığında Llorente'nin teninde dalgalanma olduğu yönünde bir görüş var. Belki top koluna çarpmıştır ama bunun golde dahli çok az"
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Top kalçaya çarparak filelere gidiyor, ele çarparak değil... Bazen VAR'ı elle müdahaleler konusunda eleştiriyoruz ama burada kesinlikle kural neyse onu uyguladı.
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Manchester City bu karşılaşma öncesinde Premier Lig'de oynadığı maçta, Crystal Palace'ı deplasmanda 3-1 yenmişti...