Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cüneyt Çakır'ın kararı Guardiola'yı yıktı!.. Kimse inanamadı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler de belli olurken, rekorların kırıldığı gecede düdük çalan Cüneyt Çakır, son kararıyla M. City menajeri Guardiola'yı adeta yıktı...
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1/77
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında iki karşılaşma sona erdi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcileri Tottenham ve Liverpool, adlarını yarı finale yazdıran son ekipler oldu.
3/77
İlk maçta konuk ettiği Portekiz temsilcisi Porto'yu 2-0 yenen turnuvanın son finalisti İngiltere'nin Liverpool takımı, Dragao Stadı'nda oynanan rövanşta da mağlup ederek yarı final vizesi aldı.
4/77
26. dakikada Salah’ın pasında topla buluşan Mane, İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.
5/77
İlk yarı bu skorla sona erdi. 65. dakikada Salah’ın golüyle Liverpool farkı 2’ye çıkarırken, Porto 68. dakikada Eder Militao ile skoru 2-1’e getirdi.
6/77
77. dakikada Roberto Firmino, farkı yeniden 2’ye çıkarırken, 84. dakikada Virgil van Dijk maçın skorunu tayin etti. (1-4)
7/77
Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Liverpool, bu turda Barcelona’nın rakibi oldu.
8/77
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Klopp ve öğrencileri büyük sevinç yaşadı.
9/77
Oyuncularını tek tek kutlayan Alman teknik adam, turun sevincini doyasıya yaşadı.
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O anlar objektiftere böyle yansıdı.
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Diğer tarafta ise hüzün vardı. Porto takımı oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.
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Öte yandan, Portekizli taraftarlar her zaman olduğu gibi takımlarını maçın sonunda yine destekledi.
13/77
Portolu futbolcular ise taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.
14/77
Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta tarih yazıldı
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve büyük heyecana sahne olan İngiltere temsilcilerinin mücadelesinde, Manchester City, deplasmanda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Tottenham'ı konuk etti.
15/77
İki takım arasındaki mücadelenin ilk 21 dakikasında taraflar, 5 kez ağları sarstı.
16/77
Manchester City, 4. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti.
17/77
Çabuk toparlanan Tottenham, 7 ve 10. dakikalarda Güney Koreli yıldızı Son Heung-min'in golleriyle mücadelede 2-1 üstünlük sağladı.
18/77
Oyunda yeniden kontrolü ele alan ev sahibi ekip, 11. dakikada Bernardo Silva ve 21. dakikada Sterling'in rakip fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 3-2 önde kapattı.
19/77
İkinci yarıya da hızlı başlayan Manchester City, 59. dakikada Sergio Aguero'nun golüyle 4-2 öne geçti.
20/77
Tottenham, 73. dakikada Fernando Llorente'nin golüyle skoru 4-3'e getirdi.
21/77
Maç bu skorla sona ererken Tottenham, rakibine 4-3 kaybetmesine rağmen, deplasmanda atılan gol avantajıyla adını yarı finale yazdıran takım oldu.
22/77
İki rekor birden kırıldı
İki takım arasındaki mücadele, ilk 21 dakikada 5 gol atılması nedeniyle, Şampiyonlar Ligi tarihinde en kısa sürede en çok ağların sarsıldığı maç oldu.
23/77
Bir devrede iki takım lehine sonucun en fazla değiştiği karşılaşma rekoru da yine bu müsabakada kırıldı.
24/77
City, uzatmalarda tura çok yaklaştı
Guardiola'nın Manchester City'si, 90+3. dakikada Sterling'in kaydettiği golle skoru 5-3 yaptı.
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Bu skor, City'nin turu geçmesine yeterken, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
26/77
Cüneyt Çakır'ın iptal kararının ardından Cityli teknik heyet ve futbolcular kendilerini yere bıraktı.
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Guardiola'nın çok üzgün olduğu görülürken, taraftarlar son dakikada önce büyük sevinç yaşadı; sonra büyük üzüntü...
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Öte yandan, Tottenham cephesinde futbolcular ve teknik heyet turu doyasıya kutladı.
29/77
Maç boyunca sakin görünen Tottenham'ın Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, son düdüğün ardından çılgınlar gibi sevindi.