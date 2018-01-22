Cüneyt Çakır için şok sözler! 'Ligi idare ediyor'

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig 18.hafta maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte Dilmen'in maça dair değerlendirmeleri ve mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili flaş sözleri...
Fotoğraflar: Ajans
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"Maçtan önce tabii rakipleri kazanmış Galatasaray'ın mutlak kazanması gereken bir maç gibi gözükse de telafi edebileceği fikstürü vardı. Fatih Terim'in maçlara iyi başlama geleneği vardır. Kayserispor çok pres yedi. Benzer pozisyonlarda iki gol attı Galatasaray."
Fotoğraflar: Ajans
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"Gomis gollerini Eren attı bana göre. Gölge etme başka ihsan istemem. Cüneyt Çakır, karışma şu maça, ne güzel oynuyor adamlar. Tabii Galatasaray'ın ilk golü bana göre ofsayt."
Fotoğraflar: Ajans
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"2-0 tehlikeli skordur. 2-1 yakalanırsanız psikolojik faktörler araya girer. Çok önemli bir deplasman galibiyeti aldı Galatasaray. Kayserispor iyi bir takım transfer de yaptılar. Tudor kötü bir miras bırakmadı. Fatih Terim boşta ise Galatasaray'ın teknik adamı baskı altındadır."
Fotoğraflar: Ajans
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"Ligin 25.haftasında üçüncü ile 5-6 puan fark yapması lazım bana göre. Kritik gözüken maçlarından biriydi ve niye kritik olduğunu ikinci yarı gördük. Oyuncularında eksikliği ve Muslera'nın performansı ile beraberlik golü gelmedi."
Fotoğraflar: Ajans
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"İki kanat oyuncusu değişince baskısı arttı. Umut'un golüyle 2-1 oldu. İlk yarı Galatasaray lehine, ikinci yarı Kayserispor lehine bir maçtı. Cüneyt Çakır Avrupa'da maç yönetiyor bizim ligde ise idare ediyor."
Fotoğraflar: Ajans
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"Ardından Fatih Terim taktiksel değişikliğe gitti. Hücumda Galatasaray'ın en etkili oyuncusunu çıkardı. Maç 2-2 bitse antrenör Tudor olsa ve orta sahaya Donk-Tolga ikilisini alsa büyük eleştiriler gelirdi. Ardından oyuna Donk'u alıp yan topların artması nedeniyle takımın boyunu uzattı. Sonrada Sinan ile pozisyona girmeyi başardı. Hem iyi savundu hem de pozisyon bulmayı başardı."
Fotoğraflar: Ajans
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"Eğri oturup doğru konuşalım. Fatih Terim Türkiye'nin en iyi antrenörü ama olağanüstü bir medya desteği var. Hakemler üzerinde de etkisi var. Galatasaray'ın en az diğer rakipleri kadar şampiyonluk şansı var."