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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14 Kasım 2019 - 23:53,

Cumhurbaşkanı Erdoğan soyunma odasında millileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda maçının ardından soyunma odasına indi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Erdoğan, müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le birlikte izledi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

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Erdoğan, 0-0 biten İzlanda maçının ardından soyunma odasına indi.

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Futbolcuları, teknik ekibi ve Şenol Güneş'i tebrik eden Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Erdoğan yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmayı da ihmal etmedi.

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"Şu anda Fransa ile yarışıyoruz, onların da Arnavutluk’la maçı var. Bu akşam öyle ya da böyle bir puanı aldık."

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"Bununla birlikte Fransa maçı ne olur onu bilemiyoruz. Onlarınki geç başlıyor. Çok genç, dinamik bir takımımız var."

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"Gerek defansta, gerek ofansif olarak da ani olarak gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. "

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Ben başta tabii ki Şenol hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum.

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"Federasyonumuzun başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Son maçı da kazanıp, yolumuza devam edelim diyorum"

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