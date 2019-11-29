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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28 Kasım 2019 - 22:10,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir - Roma maçını tribünden takip etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temsilcimiz Başakşehir'in Roma ile oynadığı maçı tribünden izledi.

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UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Başakşehir ile Roma karşı karşıya geldi.

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip etti.

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Erdoğan'a protokol tribününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

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Erdoğan protokol tribününe böyle giriş yaptı.

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Erdoğan kendisine büyük ilgi gösteren taraftarları selamlamayı ihmal etmedi.

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Birçok futbolsever, o anları işte böyle ölümsüzleştirdi.

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ zaman zaman futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgiler verdi.

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İkili mücadeleyi birlikte yakından takip etti.

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UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Wolfsberger maçına göre iki değişikle sahaya çıktı.

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Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Junior Caiçara ile Berkay Özcan'ın yerine Alexandru Epureanu ve sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

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Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

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Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de yer almadı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, Cengiz'i yedekler arasında tuttu.

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İtalyan ekibinin bir diğer Türk oyuncusu Mert Çetin de UEFA kadrosunda adı olmadığı için Roma'nın kadrosunda yer almadı.

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Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.

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Turuncu-lacivertli kulüp, satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiğini duyurdu. Ayrıca, stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

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Medipol Başakşehir'e konuk olan İtalya ekibi Roma'nın taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi.

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İtalyan taraftarlar, kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu ve takımlarına destek verdi.

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Mücadele öncesinde şarkıcı Fettah Can da stat yanındaki alanda taraftarlara konser verdi.

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