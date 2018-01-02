Çubukluyu kim giyecek... Onlardan biri Fener'in sol beki!

Teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları, bu oyuncular içinde bir tercih yapacak, yönetim de buradan gelecek rapora göre işi bitirecek. İşte o adaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Lucas Lima - İtalya’nın önde gelen futbol sitelerinden Tuttomercatoweb.com, Fenerbahçe’nin, Fransa’nın Nantes takımında forma giyen Lucas Lima’yı takibe aldığını yazmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Daha önce Santos’ta oynayan Brezilyalı Jean Mota ile ciddi biçimde ilgilenildiği, Türkiye’de ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi teklifin yapılacağı konuşuluyor. İki sezon önce Portekiz takımı Arouca’dan alınan 26 yaşındaki Lima’nın sözleşmesi 2020’de sona eriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kemar Lawrence - Amerika’nın önde gelen futbol takımlarından New York Redbulls’tan Kemar Lawrence da, Fenerbahçe’nin listesindeki oyunculardan biri. 25 yaşındaki sol bek, New York’ta gösterdiği başarılı performans ile Avrupa’daki birçok kulübün de dikkatini çekmeyi başardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sezon 24 maça çıkan Jamaikalı oyuncu, 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Defansif anlamda çok etkili olan Lawrence, zaman zaman takımının hücum organizasyonlarına da katkıda bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Jean Mota - Brezilya’nın Santos takımında oynayan Jean Mota’nın, geçtiğimiz hafta içerisinde sosyal medya hesabından Fenerbahçe’yi takibe alması gündemin sıcak gelişmelerinden biri olmuştu. Mota’nın bu hamlesi sonrası Kanarya’nın, transferde bu futbolcuyu istediği iddia edilmişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah-Beyazlılar adına bu yıl 44 maçta 1 gol ve 3 asistle oynayan Mota’nın piyasa değeri ise yaklaşık 1.5 milyon Euro civarında.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Domenico Criscito - Daha önce Zenit’ten Giuliano ve Neto’yu transfer eden Fenerbahçe, bir kez daha Rus kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Listeye şu an için ismi yeni girse de ilgilenilen oyuncu, sezon başında gündemden düşmeyen Domenico Criscito. Gelen haberler, Sarı-Lacivertliler’in 31 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı yönünde.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İtalyan oyuncuyu uygun bir bonservisle kadrosuna katmayı düşünüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rahman Baba - Fenerbahçe’nin sol bek için takip ettiği bir başka isim olan Chelsea’den Baba Rahman’la ilgili en önemli gelişme, İngiliz ekibinin hocası Antonio Conte’nin açıklamalarıydı. Conte, sakatlıktan yeni çıkan oyuncusunun geleceği konusunda karamsar ifadeler kullanmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ganalı futbolcunun, sezon sonuna kadar eski formuna kavuşmasına adına kiralanacağı belirtildi. Fenerbahçe’nin de, Rahman’ı isteyen kulüpler arasında olduğu konuşuluyor. (Fanatik)