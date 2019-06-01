Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodrigues, herkesi büyüledi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dün akşam Madrid'de düzenlenen bir gala gecesine katılan Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, tüm bakışları üzerine topladı.
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Georgina Rodriguez, kahverengi elbisesiyle katıldığı gala gecesinde kendisinden ünlüleri bile gölgede bıraktı.
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Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72'nci Cannes Film Festivali'nden sonra kendi ülkesi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen gala gecesinin de yıldızı oldu.
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Elle dergisinin geleneksel gala gecesine katılan 25 yaşındaki Rodriguez, kahverengi bir elbise giydi.
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Altın rengi parlak stilettolarıyla kıyafetini tamamlayan Rodriguez, fotoğrafçıların da en çok ilgi gösterdiği konuklardan biri oldu.
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Genç kadın kırmızı halıda uzun süre gülümseyerek poz verdi.
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Tezgahtar kız şimdi ünlülerle kırmızı halı arkadaşı
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, bir zamanlar ünlü bir giyim firmasına ait mağazada satış görevlisi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda modeldi. Ama Ronaldo ile tanıştıktan sonra hayatı çok değişti. Rodriguez, gösteri dünyasının en ünlüleri arasındaki yerini çoktan aldı bile.
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Ronaldo ile ilişkisinden bir kız çocuğu annesi olan Georgina Rodriguez, 72'nci Cannes Film Festivali'nin en görkemli galalarından birine de konuk oldu. Genç kadın, Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filminin galasına katıldı. İddialı kıyafetiyle de ünlülerle yarıştı.
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Elle dergisinin İtalya baskısına konuşan 25 yaşındaki Rodriguez, Ronaldo ile nasıl ve nerede tanıştıklarını anlattı.
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Ronaldo ile ilişkisinden bir kız çocuğu dünyaya getiren, ayrıca futbolcunun farklı annelerden dünyaya gelen çocuklarına da bakan Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilk kez Madrid'de kendisinin çalıştığı mağazada karşılaştıklarını söyledi.
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2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu.
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Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlattı.
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Georgina Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü: " Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuştu.
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Küçük bir kasabada doğup büyüyen, garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.