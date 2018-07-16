Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cristiano Ronaldo'nun imza töreninde dikkat çekenler...
Real Madrid'deki başarılı yıllarının ardından Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, kendisini yeni kulübüne bağlayan 4 yıllık imzayı attı. Ronaldo yeni takım arkadaşları ve hocasıyla tanıştı. İşte Portekizli yıldızın imza töreninde öne çıkanlar...
Foto: AFP, AP
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Foto: AFP, AP
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1-Ronaldo'nun takım elbisesi
Yıldız futbolcu üzerine giydiği takım elbiseyle dikkat çekti. Şıklığıyla İtalyanlar'ı bile sollayan Ronaldo, kıyafetiyle göz kamaştırdı.
Foto: AFP, AP
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2- Allegri: "Artık bize gol atmayacağı için mutluyum"
Ronaldo, yeni hocası Massimilano Allegri ile bir araya geldi. İtalyan teknik adam Şampiyonlar Ligi'nde Juventus filelerini çok kez sallayan Ronaldo için "Çok memnunum çünkü artık bize gol atmayacak" dedi.
Foto: AFP, AP
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3- "Hoşgeldin kardeşim"
Ronaldo'nun gelişine en çok sevinen isimlerin başına Giorgio Chiellini geldi. Yeni takım arkadaşına sıcak bir karşılama yapan İtalyan savunmacı, artık Ronaldo ile sadece idmanlarda karşı karşıya gelecek.
Foto: AFP, AP
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4- "Bu çocuğu gerçekten tanımıyorum" Portekizli futbolcu altyapıda top koşturan genç futbolcularla da buluştu. Tesisleri ve akademiyi gezen 33 yaşındaki yıldız, ardından imza törenine geçti ve soruları yanıtladı. Ronaldo şu ifadeleri kullandı:
Foto: AFP, AP
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Juventus dünyanın en iyi kulüplerinden biri; bu yüzden İtalya'nın 1 numarasına gelmek için karar vermem zor olmadı. Kariyerim için büyük bir adım. Juventus'un çok iyi bir çalıştırıcısı var ve kazanmak için kurulmuş bir takım var. Benim yaşımdaki bir çok futbolcu kariyerine başka mecralarda devam ediyor. Buna saygı duyuyorum.
Foto: AFP, AP
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Böyle büyük bir kulüpte yer almaktan dolayı çok mutluyum. Real'deki maceram inanılmazdı; taraftarlara teşekkür ederim. Ama şimdi hayatımın yeni sayfasına yönelmek istiyorum. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Şu anda kendimi çok moralli hissediyorum ve en üst seviyede oynayacak durumda olduğumu göstermek istiyorum. Juve tarihinde iz bırakmak istiyorum. Mücadeleyi severim be bu benim için zor bir yarış olacak.
Foto: AFP, AP
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Şampiyonlar Ligi'ni herkes kazanmak ister ama bu kolay değil. Juventus bize çok yaklaşmıştı ama finallerde sonuç belli olmaz. Umarım şans getiririm. Tüm kupalar için savaşacağız. Allegri ile konuştum. Ayın 30'unda idmanlara başlayacağım. Serie A'nın ilk maçında oynamak istiyorum. Her zaman kazanmak istiyorum ve en iyisi olmak istiyorum.
Foto: AFP, AP
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Kaç yaşında olduğum önemli değil. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir an önce işe koyulmak istiyorum.