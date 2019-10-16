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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 16 Ekim 2019 - 16:26,

Cristiano Ronaldo, tarihin en golcü oyuncusu olabilir mi?

Ronaldo için akıllarda tek bir soru var: Tarihin en golcüsü olabilecek mi?

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1

Cristiano Ronaldo'nun 'tarihin en golcü' oyuncusu olabilmesi için önünde 5 engel bulunuyor.

2

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Sırbistan'a 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü attı, aynı zamanda kariyerinin 700. golüne ulaştı.

3

Portekizli yıldız, böylece futbol dünyasında 700 gole ulaşan 5. oyuncu olarak tarihe geçti.

4

Peki Cristiano Ronaldo tarihin en golcüsü olabilecek mi? Bunun için önünde 5 engel bulunuyor.

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İşte o isimler...

6GERD MULLER

GERD MULLER

Unutulmaz Alman forvetin kariyerinde 735 golü bulunuyor.

7FERENC PUSKAS

FERENC PUSKAS

Macar futbolcu, 746 golle efsaneler arasında yer alıyor.

8PELE

PELE

Tarihin en iyileri arasında gösterilen Pele'nin toplam 767 golü var.

9ROMARIO

ROMARIO

Bir başka Brezilyalı efsane, 772 golle ikinci sırada...

10JOSEF BISCAN

JOSEF BISCAN

Ve zirvede 805 golle Avusturyalı forvet Biscan yer alıyor. Ronaldo, tarihin en golcüsü olmak için 106 gol daha bulmak zorunda.

11Lionel Messi tehlikesi...

Lionel Messi tehlikesi...

Tabii Ronaldo, önündekileri yakalamak isterken hemen arkasındaki Messi'ye de dikkat etmesi gerekiyor. Arjantinli, 672 golle Ronaldo'nun arkasından gizlice geliyor.

12

Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, yıldız futbolcunun Pele'yi geçeceğine inandığını söylüyor. Bunun için 68 gol gerekiyor. Peki tarihin en golcüsü olabilecek mi? Onu da zaman gösterecek...

13

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