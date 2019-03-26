Cristiano Ronaldo depremi! Yıkıldılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde A, B ve H gruplarında toplam 7 maç oynanırken, karşılaşmalar nefes kesti.
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EURO 2020 Elemelerinde takımlar ikinci maçlarda kozlarını paylaştı. Toplam 7 müsabakanın oynandığı gecede gözler; Türkiye - Moldova, Fransa - İzlanda, Karadağ - İngiltere ve Portekiz - Sırbistan maçlarındaydı.
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Alınan sonuçlar ve karşılaşmalardan öne çıkanlar haberimizde...
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A grubunda favori İngiltere, deplasmanda Karadağ'ı 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
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İngilizlerin gollerini Kane (2), Barkley (2) ve Sterling kaydetti.
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Bu sonuçla 6 puana yükselen İngiltere, birinci sırada yer aldı. Karadağ takımı ise 1 puanla dördüncü sırada yer aldı.
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Farklı galibiyetin ardından İngiliz futbolcular büyük sevinç yaşadı.
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A Milli Takım'ımızı yakından ilgilendiren maçta, son şampiyon Fransa'nın şovu vardı.
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İlk maçında Moldova'yı 4 golle geçen Horozlar, grubun dişli takımlarından İzlanda'yı da 4 golle geçmeyi başardı.
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Açılışı Umtiti ile yapan Fransa, Giroud, Mbappe ve Griezmann'ın golleriyle farka gitti.
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İki maçta rakip ağlara toplam 8 gol bırakan Fransa, Türkiye'nin önünden birinci sırada yer aldı.
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3 puanda kalan İzlanda ise dördüncü sırada yer buldu.
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Grup B'de ilk galibiyetini almak isteyen Cristiano Ronaldolu Portekiz ile Sırbistan kozlarını paylaştı.
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Portekiz'de oynanan maçta perdeyi konuk Sırplar Tadic'in penaltı golüyle açtı.
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Henüz 7. dakikada Portekiz ağlarını sarsan Sırbistan, rakibini şoka uğrattı.
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Bu gole karşılık vermek için ataklarını sıklaştıran Portekiz, bu kez Cristiano Ronaldo'nun sakatlığıyla sarsıldı.
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Juventuslu süper star, maçın 31. dakikasında sakatlık geçirdi.
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Oyuna devam edemeyen Ronaldo'nun yerine Pizzi dahil oldu.
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Ev sahibi aradığı golü 56'da Danilo Pereira ile bulsa da sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve galibiyetle tanışamadı.
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2 puanı bulunan Portekiz, üçüncü sırada yer alırken, ilk puanını alan Sırbistan, dördüncü sırada kendine yer buldu.
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Maç sonu Portekizli futbolcularda büyük üzüntü vardı.
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İşte maçlardan objektiflere yansıyan önemli anlar...