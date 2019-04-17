Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cristiano Ronaldo çöktü kaldı!.. Yıllar sonra ilk kez...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında iki maç oynanırken, Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, büyük bir hezimeti yaşadı...
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İşte detaylar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ve Hollanda ekibi Ajax adlarını yarı finale yazdırdı.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında iki karşılaşma sona erdi.
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İspanya temsilcisi Barcelona, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı Camp Nou Stadı'nda konuk etti.
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Maçı, baştan sona üstün götüren Katalan ekibi, rahat kazandı.
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Barcelona, 16. ve 20. dakikalarda yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
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Ev sahibi ekipte Ivan Rakitic'in ceza sahasında yerde kalmasıyla 11. dakikada kazanılan penaltı, Alman hakem Felix Brych'in pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile yeniden incelemesinin ardından iptal edildi.
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İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Katalan temsilcisi, 61. dakikada Philippe Coutinho'nun ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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Yarı finalde Barcelona, Liverpool-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Barcelonalı futbolcular ve taraftarlar yarı finalin sevincini doyasıya yaşadı.
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Manchester United'ın cephesinde ise üzüntü ve hayal kırıklığı vardı.
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Öte yandan, Manchester United'ın Fransız yıldızı Pogba, maçtaki agresif hareketleriyle dikkat çekti.
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Bir pozisyonda rakibiyle top kapma mücadelesine giren Pogba, topu alamayınca rakibine art arta sert müdahalelerde bulundu.
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Mücadelenin hakemi Felix Brych ise oyuncuya herhangi bir kart göstermedi.
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Şampiyonlar Ligi'nin en genç kadrosuna sahip olan Ajax, bir devi daha evine yolladı.
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Devler Ligi'nde son 3 sezonun şampiyon takımı Real Madrid'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hollanda temsilcisi, Ronaldolu Juve'ye de dur dedi.
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İlk maçta, konuk ettiği turnuvanın tecrübeli takımlarından İtalya temsilcisi Juventus ile 1-1 berabere kalan Hollanda'nın Ajax takımı, rövanşta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı final vizesi aldı.
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Juventus'un golünü 28. dakikada Cristiano Ronaldo attı.
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Ajax'a galibiyeti getiren golleri ise 34. dakikada Donny van de Beek ve 67. dakikada Matthijs de Ligt kaydetti.
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Bu sonuçla bir kez daha mucizeyi gerçekleştiren Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön elemeyi geçerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.
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Son düdükle birlikte, Ajaxlı futbolcuların sevinci görülmeye değerdi.
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Ajax, Tottenham-Manchester City eşleşmesini kazanan tarafla oynayacak.
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Cristiano Ronaldo yıkıldı
Real Madrid ile 4 kez olmak üzere toplamda 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Ronaldo, 2007'den bu yana ikinci kez yarı finali göremedi.
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Portekizli yıldız, 2006-07 sezonundan itibaren ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kalamadı. Ronaldo, daha önce de 2009-2010 sezonunda Real Madrid formasıyla son 16 turunda turnuvaya veda etmişti.
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Devler Ligi'nde son 9 sezonda en az yarı finali gören Ronaldo, maç sonunda büyük hayal kırıklığı yaşadı.
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İtalyan ekibiyle Devler Ligi'ni kazanarak 3 farklı takımda kupayı kaldırma başarısını göstermek isteyen dünyaca ünlü yıldız, mağlubiyete engel olamazken, karşılaşma sonunda büyük üzüntü yaşadı.