Costa çılgına döndü! Tutamadılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında lider Barcelona, sahasında oynadığı maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i 2-0 yenerek puan farkını 11'e çıkardı. Maça ise Diego Costa damga vurdu...
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İşte detaylar...
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Camp Nou'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
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İkinci yarı Barcelona'nın art arda yakaladığı gol pozisyonlarını Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak başarılı kurtarışlarıyla önledi.
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Maçın 85. dakikasında Luis Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, 87. dakikada Lionel Messi ile skoru 2-0'a getirerek sahadan galip ayrıldı.
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Bu sonuçla lider Barcelona puanını 73'e çıkartırken, ikinci sıradaki Atletico Madrid 62 puanda kaldı.
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Diego Costa kızardı...
Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın en önemli anı Atletico Madrid'de Diego Costa'nın 28. dakikada direkt kırmızı kart görmesi oldu.
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Costa, bir faul pozisyonunun ardından baş hakem Jesus Gil Manzano'ya söylediği sözlerden dolayı kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
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İspanyol golcü, gördüğü kırmızı kartın ardından öfkesine engel olamazken, rakip oyuncularla tartışma yaşadı.
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Costa'yı tutmakta güçlük çeken takım arkadaşları, yıldız forveti zorlukla sakinleştirdi.