Corinna Schumacher ilk kez konuştu: 'Michael...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriCorinna Schumacher ilk kez konuştu: 'Michael...'
GeriDiğer Corinna Schumacher ilk kez konuştu: 'Michael...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Diğer
09 Kasım 2019 - 16:36,

Corinna Schumacher ilk kez konuştu: 'Michael...'

Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher'in, Alman pilotun kazası sonrası ilk kez "yazılı" bir şekilde açıklamalarına yer verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Alman "She's" adlı magazin dergisinde yayımlanan yazıda Corinna Schumacher, Michael Schumacher'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

2

Atlarla ilgilenmelerinin, kızı Gina Maria ve kendisini, yaşadıkları trajedide güçlü tuttuğunu belirten Corinna; evliliklerinin 10. yıl dönümünde Michael Schumacher'in kendisine hediye ettiği İsviçre'deki çiftlikte atlarla ilgilenmelerini sağlayan kocasına teşekkür etti.

3

"Bu trajedide ayakta kalmamızı da ona borçluyuz. Bana evlilik yıldönümümüzde hediye ettiği çiftlik olmasa atlarla bu kadar ilgilenmez, bu kadar dirençli olamazdık..." dedi.

4

Kızı Gina Maria da babasının kendine atlarla ilgili verdiği öğüdü hatırlatırken şu sözleri sarf etti.

5

"Araba kullanıyorsan, işin bittiğinde garaja çekersin olur biter. Ama bir at, pazar günleri bile ona bakmana muhtaç olacaktır..." demişti.

6

Gina Maria, (atlarla ilgili bir sporda - bunun tam adını bilmiyorum) altın madalya sahibi ve bu sporda bu kadar başarılı olmasını babasına borçlu olduğunu dile getirdi.

7

Corinna da an itibariyle 2 çiftliğe ve 40 ata sahip... "Gina'ya baktığımda, gurur duyuyorum. Başardıklarını görmek beni gerçekten mutlu ediyor."

8
9

Michael Schumacher'in sporculuk yaşamına dair arşiv görüntülerini hatırlıyoruz...

10

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
Corinna Schumacher ilk kez konuştu: 'Michael...'
Fatih Terim neşteri vurdu! Gaziantep-Galatasaray maçına saatler kala...
DNA testinden aldığı sonuç şoke etti!