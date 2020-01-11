Comolli'nin yerine Önder Özen mi geliyor? Canlı yayında konuştu!
Fenerbahçe'deki görevine son verileceği konuşulan Damien Comolli geleceği büyük merak konusu. Comolli'nin yerine ismi geçen ünlü isim canlı yayında açıkladı...
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Birkaç gün önce Twitter hesabı açarak Simon Falette transferi ve Rogon Menajerlik Şirketi iddialarına açıklık getiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin özellikle Falette'le ilgili sözleri, başkan Ali Koç'la aralarında sorun yaşandığı iddialarını güçlendirmişti.
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Comolli'nin "Falette'yi ben değil, başkan aldı" şeklindeki açıklamasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi. Başkan Koç önceki gece Comolli'yi, Antalya'dan İstanbul'a çağırdı. Dün de Fransız sportif direktörü uyardı. Ancak son yaşananlar iki aydır kulüpte bir kriz yaşandığını ortaya çıkardı.
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Takvim'de yer alan habere göre aralık ayı başında Başkan Koç, Comolli ve Yanal'ın transfer zirvesi yaptığı ve toplantıda bazı kararlar aldığı ortaya çıktı.
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Bu kararlar sonrası Comolli'nin birisi Süper Lig'den olmak üzere 2 stoper ile anlaşmaya vardığı belirlendi. Ancak Başkan Koç'un bu gelişmelerin aksine bir anda Falette transferini istediği belirlendi.
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Gustavo'nun transferi sırasında Rogon menajerlik şirketinden çok memnun kalan Koç'un Rogon'un önerdiği Falette'ye onay vermesi Comolli ile Koç arasındaki dostluğu zedeledi.
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Aralık ayında bir de Vedat Muriç krizinin yaşandığı ortaya çıktı. Comolli'nin İtalya'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi yönetime sormadan geri çevirdiği ve Koç'un bunu duyunca çok sinirlendiği ifade edildi.
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Comolli'nin Rogon iddialarını yanıtlamak için Twitter hesabı açması ise bardağı taşırdı.
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Ali Koç önce bunu engellemeyen Comolli'nin asistanı Selinay Gürgenç'i görevden aldı. Ayrıca başkanın, tazminat ödememek için Comolli'nin istifasını beklediği ifade ediliyor.
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Öte yandan dilden dile dolaşan bir diğer iddia ise Fransız futbol adamının idari yetkilerinin tamamen elinden alındıği futbol şubesinin tamamen yönetici Selahattin Baki'ye emanet edildiği yönünde.
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Bundan böyle yalnızca Ersun Yanal ve futbolcularla ilgileneceği belirtilen Comolli, transferlere karışmayacak. Baki, transfer dahil her konuda tam yetkilendirilecek.
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Öte yandan beIN SPORTS yorumcusu Önder Özen de, sarı lacivertli taraftarların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya canlı yayında yanıt verdi.
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Fenerbahçe'de daha önce çalışmış olan Özen, taraftarların kendisini sportif direktör olarak görmek istemesinden dolayı teşekkür etti ancak böyle bir görevi kabul edemeyeceğini iletti.
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Önder Özen, "Ben uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yaptım. Taraftarlar beni istiyorlarsa sağ olsunlar, teşekkür ederim ama planlarım arasında çocuklarımın eğitim hayatı boyunca kendi pozisyonumu korumak var" dedi.
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Damien Comolli'nin Twitter hesabı açıp bu açıklamaları yapmasının ardından ise asistanı Selinay Gürgenç'in görevine son verilmişti. Akşam saatlerinde ise Comolli kamptan ayrılıp İstanbul'a uçmuştu. Ali Koç ile Damien Comolli arasında yapılacak görüşme sonrası Comolli'nin de görevine son verileceği iddia edilmişti.
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Damien Comolli'nin asistanı Selinay Gürgenç, görevine son verilmesi sonrası Twitter hesabından şu açıklamaları yapmıştı:
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"Üzerime yıkmaya çalıştığınız hesabı arkadaşlarım sağ olsun attı. Fazla haddimi aşmadan ve kimseyi kırmadan söylemek isterim ki yazdıklarının bir tanesi doğru olmayan bir hesabı seçmeseydiniz bari. En hafif tabiri ile günah yaptığınız. Canımın acısı geçince yarın da gerçekleri yazarım belki. Fenerbahçe’ye nasıl zarar vermeden yaparımı düşünmekle meşgulüm şu an. Son olarak, öyle de güzel mesajlar aldım ki, ben sizin Fenerbahçeliliğinize ve beni onun içinde koyduğunuz yere kurban olurum. Yaşa Fenerbahçe!"