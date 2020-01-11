Comolli'nin yerine Önder Özen mi geliyor? Canlı yayında konuştu!

"Üzerime yıkmaya çalıştığınız hesabı arkadaşlarım sağ olsun attı. Fazla haddimi aşmadan ve kimseyi kırmadan söylemek isterim ki yazdıklarının bir tanesi doğru olmayan bir hesabı seçmeseydiniz bari. En hafif tabiri ile günah yaptığınız. Canımın acısı geçince yarın da gerçekleri yazarım belki. Fenerbahçe’ye nasıl zarar vermeden yaparımı düşünmekle meşgulüm şu an. Son olarak, öyle de güzel mesajlar aldım ki, ben sizin Fenerbahçeliliğinize ve beni onun içinde koyduğunuz yere kurban olurum. Yaşa Fenerbahçe!"