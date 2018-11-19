Comolli'den Ali Koç'a büyük sürpriz! Tam 7 isim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Comolli'den Ali Koç'a büyük sürpriz! Tam 7 isim...
Sarı-lacivertliler yaz transferlerini geciktirince uyum sorunu saha sonuçlarına olumsuz yansımıştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/18
Fenerbahçe'de Comolli devre arası için dört koldan atakta. İşte detaylar...
2/18
Sportif direktör Comolli bu kez elini çabuk tutacak. F.Bahçe, Güney Amerika'dan Avrupa'ya geniş yelpazede yeni yıldızlar arıyor...
3/18
Sportif direktör Damien Comolli, özellikle Josef de Souza ve Giuliano'nun satışlarından yüksek kazanç elde edip aralarında Ayew, Slimani gibi pahalı yıldızlardan oluşan 11 kişilik yeni oyuncu grubunu Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.
4/18
Ancak geciken bu operasyon Fenerbahçe'nin saha sonuçlarını olumsuz etkilemişti. Ligde bir dönem küme düşme hattına kadar gerileyen sarı lacivertliler aynı hatayı devre arasında yapmamak için kolları erkenden sıvadı.
5/18
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, hem bilgi bankasındaki isimler hem de güvendiği scoutların önerileriyle bazı futbolcuları gündemine aldı.
6/18
Comolli, başkan Ali Koç'un gençlere bakış açısı vizyonu doğrultusunda yetenekli isimleri takıma kazandırmaya çalışacak.
7/18
Kanarya'nın sportif direktör, uzun bir tura çıktıktan sonra hazırlayacağı detaylı raporu yönetimine sunacak. İşte Comolli'nin belirlediği 7 isim...
8/18
DANJUMA KİMDİR?
KULÜBÜ: Anderlecht
ÜLKESİ: Hollanda
YAŞI: 21
BOYU: 1.78
MEVKİİ: Sol kanat
KONTRAT SÜRESİ: 2022
BONSERVİS: 4 MİLYON EURO
9/18
DOAN KİMDİR?
KULÜBÜ: Groningen
ÜLKESİ: Japonya
YAŞI: 20
BOYU: 1.72
MEVKİİ: Sağ kanat
KONTRAT SÜRESİ: 2021
BONSERVİS: 2.5 MILYON EURO
10/18
FERNANDES KİMDİR?
KULÜBÜ: Botafogo
ÜLKESİ: Brezilya
YAŞI: 20
BOYU: 1.83
MEVKİİ: Orta saha
KONTRAT SÜRESİ: 2020
BONSERVİS: 2 MİLYON EURO
11/18
PEDRO KİMDİR?
KULÜBÜ: Fluminense
ÜLKESİ: Brezilya
YAŞI: 21
BOYU: 1.85
MEKVİİ: Santrafor
KONTRAT SÜRESİ: 2021
BONSERVİS: 1.5 MİLYON EURO
12/18
SANDER KİMDİR?
KULÜBÜ: Recife
ÜLKESİ: Brezilya
YAŞI: 25
BOYU: 1.77
MEVKİİ: Sol bek
KONTRAT SÜRESİ: 2019
BONSERVİS: 1.5 MİLYON EURO
13/18
SEMEDO KİMDİR?
KULÜBÜ: Fortuna Sittard
ÜLKESİ: Portekiz
YAŞI: 22
BOYU: 1.75
MEVKİİ: Sol kanat
KONTRAT SÜRESİ: 2022
BONSERVİS: 1.25 MİLYON EURO
14/18
VARGAS KİMDİR?
KULÜBÜ: Velez Sarsfield
ÜLKESİ: Arjantin
YAŞI: 21
BOYU: 1.68
MEVKİİ: Sol kanat
KONTRAT SÜRESİ: 2020
BONSERVİS: 9 MİLYON EURO
15/18
Fenerbahçe, Damien Comolli idaresinde bir transfer dönemini kötü geçirdi... Bu anlamda İtalyan sportif direktörün dikkatli adım atma konusunda daha temkinli olduğu biliniyor...
16/18
Bu kez hata lüksü de kalmayan Comolli, Fenerbahçe kadrosuna ihtiyaç anlamında nokta atışlar yapmayı planlıyor. (A Spor)
17/18
Aykut Kocaman'a Konya'da coşkulu karşılama!
Rıza Çalımbay’ın görevine son veren Atiker Konyaspor, eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı. Kocaman imza töreni öncesinde Konya Havaalanı'nda yöneticiler ve taraftarlarca karşılandı.