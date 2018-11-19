Comolli'den Ali Koç'a büyük sürpriz! Tam 7 isim...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Fotoğraflar: Arşiv
19 Kasım 2018 - 09:04,

Comolli'den Ali Koç'a büyük sürpriz! Tam 7 isim...

Sarı-lacivertliler yaz transferlerini geciktirince uyum sorunu saha sonuçlarına olumsuz yansımıştı.

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Fenerbahçe'de Comolli devre arası için dört koldan atakta. İşte detaylar...

2/18

Sportif direktör Comolli bu kez elini çabuk tutacak. F.Bahçe, Güney Amerika'dan Avrupa'ya geniş yelpazede yeni yıldızlar arıyor...

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Sportif direktör Damien Comolli, özellikle Josef de Souza ve Giuliano'nun satışlarından yüksek kazanç elde edip aralarında Ayew, Slimani gibi pahalı yıldızlardan oluşan 11 kişilik yeni oyuncu grubunu Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.

4/18

Ancak geciken bu operasyon Fenerbahçe'nin saha sonuçlarını olumsuz etkilemişti. Ligde bir dönem küme düşme hattına kadar gerileyen sarı lacivertliler aynı hatayı devre arasında yapmamak için kolları erkenden sıvadı.

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Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, hem bilgi bankasındaki isimler hem de güvendiği scoutların önerileriyle bazı futbolcuları gündemine aldı.

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Comolli, başkan Ali Koç'un gençlere bakış açısı vizyonu doğrultusunda yetenekli isimleri takıma kazandırmaya çalışacak.

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Kanarya'nın sportif direktör, uzun bir tura çıktıktan sonra hazırlayacağı detaylı raporu yönetimine sunacak. İşte Comolli'nin belirlediği 7 isim...

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DANJUMA KİMDİR?

KULÜBÜ: Anderlecht

ÜLKESİ: Hollanda

YAŞI: 21

BOYU: 1.78

MEVKİİ: Sol kanat

KONTRAT SÜRESİ: 2022

BONSERVİS: 4 MİLYON EURO

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DOAN KİMDİR?

KULÜBÜ: Groningen

ÜLKESİ: Japonya

YAŞI: 20

BOYU: 1.72

MEVKİİ: Sağ kanat

KONTRAT SÜRESİ: 2021

BONSERVİS: 2.5 MILYON EURO

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FERNANDES KİMDİR?

KULÜBÜ: Botafogo

ÜLKESİ: Brezilya

YAŞI: 20

BOYU: 1.83

MEVKİİ: Orta saha

KONTRAT SÜRESİ: 2020

BONSERVİS: 2 MİLYON EURO

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PEDRO KİMDİR?

KULÜBÜ: Fluminense

ÜLKESİ: Brezilya

YAŞI: 21

BOYU: 1.85

MEKVİİ: Santrafor

KONTRAT SÜRESİ: 2021

BONSERVİS: 1.5 MİLYON EURO

12/18

SANDER KİMDİR?

KULÜBÜ: Recife

ÜLKESİ: Brezilya

YAŞI: 25

BOYU: 1.77

MEVKİİ: Sol bek

KONTRAT SÜRESİ: 2019

BONSERVİS: 1.5 MİLYON EURO

13/18

SEMEDO KİMDİR?

KULÜBÜ: Fortuna Sittard

ÜLKESİ: Portekiz

YAŞI: 22

BOYU: 1.75

MEVKİİ: Sol kanat

KONTRAT SÜRESİ: 2022

BONSERVİS: 1.25 MİLYON EURO

14/18

VARGAS KİMDİR?

KULÜBÜ: Velez Sarsfield

ÜLKESİ: Arjantin

YAŞI: 21

BOYU: 1.68

MEVKİİ: Sol kanat

KONTRAT SÜRESİ: 2020

BONSERVİS: 9 MİLYON EURO

15/18

Fenerbahçe, Damien Comolli idaresinde bir transfer dönemini kötü geçirdi... Bu anlamda İtalyan sportif direktörün dikkatli adım atma konusunda daha temkinli olduğu biliniyor...

16/18

Bu kez hata lüksü de kalmayan Comolli, Fenerbahçe kadrosuna ihtiyaç anlamında nokta atışlar yapmayı planlıyor. (A Spor)

17/18

Aykut Kocaman'a Konya'da coşkulu karşılama!

Rıza Çalımbay’ın görevine son veren Atiker Konyaspor, eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı. Kocaman imza töreni öncesinde Konya Havaalanı'nda yöneticiler ve taraftarlarca karşılandı.

18/18

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