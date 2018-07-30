Comolli rüzgarı! Tesislere alınmasın dedi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de Comolli rüzgarı... Yeni bir kural koyarak değişimi başlattı. Tesislere alınmamasını istedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'de Comolli rüzgarı... Yeni bir kural koyarak değişimi başlattı. Tesislere alınmamasını istedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'deki değişim sadece A takım seviyesinde değil altyapı yaş kategorilerinde de başladı... Başkan Ali Koç ve yönetimi mali işlerle boğuşurken futbol takımlarının dizayn edilmesi ise Damien Comolli’de...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fransız futbol adamı, Phillip Cocu’nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları için sık sık yurt dışına giderken İstanbul’daki günlerinde de altyapıyı ihmal etmiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Geçtiğimiz günlerde alt yapı takımlarının çalışmalarını yürüttüğü Dereağzı Tesisleri’ne ansızın geldi Damien Comolli...
Fotoğraflar: Arşiv
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Genç takımların çalışmalarını izlemek, tesislerdeki genel durumu görmek adına kimseye haber bile vermeyen Fransız futbol adamı oynanan maç sırasında tribünlerdeki kalabalıktan etkilendi. Ancak bu etkilenme hiç de olumlu bir açıdan değildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sahada yer alan oyuncuların tribünde maçı takip eden kişilerin olumlu ve olumsuz desteklerinden etkilendiğini gören Comolli, yeni bir kural koyarak değişimi başlattı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Oyuncuların aileleri de dahil antrenmanların bu kadar kalabalıkta yapılmasının oyunculara zarar verdiğini düşünen Comolli, bundan sonra herkesin idmanlara, antrenman maçlarına alınmamasını istedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Zaman zaman kapıların aile bireylerine izinle açılmasına karar veren Comolli, oyuncuların gelişimlerinin daha sağlıklı olması adına bu kararı verdiğini de yakın çevresi ile paylaştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Comolli, hazırlık maçları için bu kararı alırken genç takımların resmi maçlarında da aynı kararı almayı planlıyor. Fransız yönetici, resmi maçlarda atmosferin daha sert olması ve tribünlerin saha içini etkilemesinin önüne geçmek adına resmi maçlara girişlerde de kısıtlama getirecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus'a penaltılarla mağlup oldu. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...