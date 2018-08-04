Comolli istedi, Koç emri verdi! Fenerbahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı lacivertli kulüpte flaş bir gelişme yaşandı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de değişim başlıyor... Sarı lacivertlilerdeki değişim çok farklı bir yerden start alacak... İşte yaşananlar ve tüm detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe’de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle başlayan değişim rüzgârından Samandıra Can Bartu Tesisleri de nasibini alacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Futbol Direktörü Damien Comolli'nin belirlediği, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da onay verdiği eksiklerin giderilmesi için proje hazırlandı. Buna göre tesisler baştan aşağı yenilenecek ve günümüz şartlarına uygun hale getirilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Öncelikli olarak odaların sayısı artırılacak. Halen çift kişi kalan futbolcular tek yataklı odalara geçecek. Tesislerde soğuk şok odaları oluşturulacak, tedavi odaları yapılacak. Şu an 1 tane buz havuzu, 1 tane normal, 1 tane de sıcak su tedavi havuzu buluyor. Bu havuzların sayısı arttırılacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Soğuk şok ve tedavi odaları yapılacak. Futbolcular antrenman sonrası belli aralıklarla bu odalara girecek. Almanya ve İngiltere'de büyük takımların tesislerinde bulunan bu odalar, Türkiye'de ilk kez bir takımın tesislerinde olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Isının son derece düşük olacağı bu odalara giren futbolcuların antrenman sonrası vücutlarında biriken laktik asitin hemen atılması ve yorgunluğun giderilmesi sağlanacak, kan dolaşımı hızlanacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yeni masaj ve tedavi aletleri de alınırken teknik heyet ve futbolcuların birlikte yemek yediği, zaman geçirdiği sosyal alanlar büyütülecek. Ayrıca medya ve misafir salonları yapılacak. (Skor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Çin Ligi'nde 9 gollü maç! Beijing Guoan sahasında karşılaştığı China Fortune'yi 6-3 yendi. Maçın gollerini izlemek için videoya tıklayınız...