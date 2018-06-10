Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Comolli için şok sözler: 'Transferleri yetersiz...'
Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Koç'un, sportif direktörlük görevi için Fransız futbol adamı Damien Comolli ile el sıkışmasının yankıları sürüyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Koç'un, sportif direktörlük görevi için Fransız futbol adamı Damien Comolli ile el sıkışmasının yankıları sürüyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve sportif direktörlük gibi görevler üstlenen Damien Comolli, son olarak Liverpool'da futbol direktörlüğü görevini üstlenmiş ve yaklaşık bir buçuk yıllık görev süresinin ardından buradaki görevine son verilmişti.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Fransız futbol adamı, Fenerbahçe'yle üç yıllık sözleşme imzaladı ve kulübün futbol operasyonlarından sorumlu olacak.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Goal Liverpool muhabiri Neil Jones, Damien Comolli'nin yaklaşım tarzını, Liverpool'da neden tutunamadığını ve 46 yaşındaki futbol adamının Liverpool kariyerinden sonra neden futboldan uzak kaldığını yorumladı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Neil Jones'un görüşleri;"Damien Comolli'nin Liverpool'daki görevine son verilmesinin sebebini, kısaca yaptığı transferlerin yetersiz görülmesiyle açıklayabiliriz. Comolli göreve geldiğinde, Liverpool'un sahibi olan ABD merkezli Fenway Sports Group (FSG) henüz çok yeniydi ve futbol alanında oldukça tecrübesizdi. Comolli de Liverpool'a bir FON şirketi tarafından önerilmişti ve yarattığı izlenim oldukça etkileyiciydi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Ancak Luis Suarez dışında yaptığı transferler, maliyetleri de göz önünde bulundurduğumuzda yeteri kadar efektif değildi. Andy Carroll, Jordan Henderson, Charlie Adam, Jose Enrique ve Sebastian Coates gibi transferleri, o dönem Liverpool'u uzun vadede yarışmacı kılacak düzeyde değildi. Henderson, halen takımın önemli parçalarından birisi ancak Liverpool, onun da bu düzeye gelmesi için iki sezon bekledi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Felsefesi ne?Çok zeki ve iyi bağlantıları olan bir idareci olan Comolli, seçeceği oyuncuları özel bir istatistik sisteminin filtresinden geçiriyor. Özellikle hücum oyuncularını 'pozisyon yaratma' verileriyle seçtiği biliniyor. Charlie Adam, Jordan Henderson ve Stewart Downing, bu konuda bir önceki sezon oldukça yüksek verilere sahip oyunculardı. Ancak bu isimlerin takımdaki diğer futbolcularla, özellikle de Gerrard ve Suarez ile olan uyumları üzerine pek de düşünülmediği yönünde bir izlenim edinildi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Comolli'nin görevine son verilen 2011-12 sezonunda Liverpool, Lig Kupası'nı kazanmış olsa da ligi 8. sırada tamamlarken, takımın attığı gol sayısı ve iç saha performansı oldukça eleştirildi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Damien Comolli'nin Liverpool kariyerinden sonra henüz bir görev almamış olmasının sebebi ise meçhul. Benim tahminim, bu şekilde şöhreti darbe aldı ve başkalarının kendisine teslim etmediğini hissettiği hakkı, o bizzat kendisine teslim etmeye çalışınca, bu durum aleyhine işledi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Bana göre, kulüp sahiplerinin ilk yıllarında göreve gelen Comolli, uzun vadeli hedefler için yeterli katkıyı veremedi. Liverpool'a Suarez'i kazandırdı ama, yaptığı transferlerin büyük bölümü o dönem sınıfta kaldı."