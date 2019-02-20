Comolli getirdi, Yanal gönderiyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir an önce alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor..
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi..
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Alınan bilgilere göre Yanal öncelikle takımın omurgasının tamamen değişmesini istiyor..
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Tecrübeli teknik adamın stoper, ön libero, 10 numara ve forvet alınması konusunda yönetimden istekte bulundu. Yanal'ın asıl şok edici isteği ise takımdan gönderilecek isimler konusunda oldu..
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İşte Ersun Yanal'ın raporu...
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Tecrübeli teknik adamın sezon başında alınan 11 isimden sadece Harun, Jailson ve Berke'nin kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.
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Başarılı hocanın Barış Alıcı konusunda ise kararsız olduğu belirlendi. Takvim'de yer alan habere göre; Yanal, Comolli'nin getirdiği transferlerden altısının ise kesin olarak biletini kesti. İşte o isimler...
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