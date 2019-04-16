Comolli'den gizli transfer görüşmesi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe şimdiden transfer çalışmalarını hızlandırdı. Gündemde bir sol kanat ile bir santrfor var.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/10
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, transfer için yoğun mesaisini sürdürüyor. Fransız yönetici, İstanbul'da birtakım görüşmeler gerçekleştirdi.
2/10
TRT Spor'da yer alan habere göre; özellikle hücum bölgesine takviye yapmak sarı lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli iki transfer için İstanbul’da futbolcuların menajerleri ile görüşme yaptı.
3/10
Sarı lacivertlilerde ilk isim Portekiz’in Porto takımında top koşturan Yacine Brahimi. Sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayabilen başarılı oyuncu istikrarıyla da dikkat çekiyor.
4/10
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcunun bonservisinin olmaması nedeniyle bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu sezon toplam 43 maça çıkan Brahimi takımına 12 gol 8 asistle katkı yaptı.
5/10
29 yaşındaki futbolcu Porto formasıyla sahaya çıktığı 209 maçta 53 gol, 42 asist üretti.
6/10
Diğer isim ise İngiltere’den. Sarı lacivertliler Premier Lig takımı Everton’ın devre arasında Cardiff’e kiraladığı Oumar Niasse için de girişimde bulunuyor.
7/10
İlk aşamada kiralama seçeneğini öne çıkaran Fenerbahçe bonservis opsiyonunu da gözden geçiriyor.
8/10
Niasse Türkiye’de Akhisarspor’daki başarılı performansı sonrası 5 buçuk milyon avroya Lokomotif Moskova’ya gitmişti. 29 yaşındaki santrfor 42 maçta gösterdiği 19 gol 14 asistlik performansla Rusya’da 2015’te “Yılın futbolcusu” seçilmesinin ardından 18 milyon avroya Ada’nın yolunu tutmuştu.
9/10
Niasse'nin takımı Everton, Premier Lig'de geride kalan haftada küme düşmesi kesinleşen Fulham'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Niasse 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.