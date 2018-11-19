Comolli anlaştı, Ali Koç veto etti!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Comolli ünlü teknik direktörle görüştü ancak anlaşma sağlanamadı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/9
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Koeman ile yola devam edilirken ünlü hocaya yapılan teklif ortaya çıktı. İşte gelişmeler...
2/9
Hollandalı teknik adamın ilk 3 maçındaki performansının yanı sıra, yeni hoca için yapılan çeşitli görüşmelerden istenen sonucun çıkmaması da "yola devam" kararında etkili oldu.
3/9
Damien Comolli'nin ilk hedefi olan Laurent Blanc'la bir görüşme gerçekleştirdiği ancak Fransız teknik adamın istediği oyuncuların alınamayacağını öğrenince anlaşmanın suya düştüğü aktarıldı.
4/9
SON KARARI ALİ KOÇ VERDİ
Marka bir teknik adamla anlaşma noktasına gelindiği ancak son kararı Başkan Ali Koç'un verdiği öğrenildi. Koeman'la iyi bir ritm yakalanması, taraftarın da Hollandalıyı benimsemesi, devam kararında önemli rol oynadı. Koç ile Comolli arasında yapılan istişarede, "Hocamızın donanımı yeterli. Oyuncu grubumuz kendisine saygı duyuyor. Kendisini kanıtlama çabasında… Şu mali tabloda yeni bir maceraya atılmaktansa ona bir şans vermemiz kulüp için daha iyi olacaktır" görüşünde birleşildi.
5/9
Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmesi sonrası teknik direktörlük görevini yardımcı antrenörlerden Erwin Koeman üstlenmişti. Koeman, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
6/9
Sarı-lacivertliler, Koeman'ın takımın başında olduğu Galatasaray derbisinden 2-2 lik beraberlikle ayrılırken; UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i, Süper Lig'de ise Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
7/9
Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin RKC Waalwijk takımında başlayan Hollandalı teknik adam, Feyenoord, Macaristan Milli Takımı, FC Utrecht ve FC Eindhoven takımlarını çalıştırdı.
8/9
'Kral'dan tam 51 sayı!
NBA'de LA Lakers forması giyen LeBron James, 2 şampiyonluk yaşadığı Miami Heat'i 113-97 yendikleri maçta, 51 sayı kaydetti...