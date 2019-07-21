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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: AP - AFP - Reuters
20 Temmuz 2019 - 23:58,

'Çöl Savaşçıları'na coşkulu karşılama! On binlerce insan...

2019 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Cezayir Milli Takımı, ülkede büyük coşkuyla karşılandı.

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Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olan "Çöl Savaşçıları" lakaplı milli takımın oyuncularını, başkent Cezayir'deki Uluslararası Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Nureddin Bedevi, hükümet yetkilileri ve on binlerce Cezayirli karşıladı.

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Cezayir Devlet Televizyonunun yayınladığı görüntülerde, vatandaşların yoğun ilgisi sebebiyle milli takım oyuncularını taşıyan otobüsün ilerlemekte zorlandığı görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında taraftarlar, otobüsü yürüyerek ve motosikletlerle takip etti.

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Cezayirliler karşılama için havalimanına çıkan yollarda uzun araç konvoyları oluşturdu.

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Cezayir'de 29 yıl aranın ardından ikinci şampiyonluk sevinci

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde dün Senegal'i 1-0 mağlup eden Cezayir, şampiyon oldu.

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Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazananın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 öne geçen Cezayir, skor üstünlüğünü korudu ve tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

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Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, 29 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

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