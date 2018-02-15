Caner Erkin patlaması... 'Elleriniz titremesin!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Hürriyet Gazetesi Beşiktaş yazarı Kenan Başaran, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında son durumu değerlendirirken 3 büyükler hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
İşte Başaran'ın kaleme aldığı o yazı ve kritik Caner Erkin sorusu:
"Fenerbahçe, ligin ilk devresinde bir ara 8-9 puan geriye düştü ve Aykut Kocaman bırakma kararı aldı. Ama sonra kararından vazgeçti ve bugün şampiyonluğun en güçlü adaylarından birine dönüştürdü takımını. Kocaman, takımı bu noktaya taşırken iki şey yaptı: 1-İnandığı oyun sistemi ve ona göre oyuncu tipinde ısrar etti. 2-”Puan farkı suni” diyerek, rakiplere yönelik psikolojik ataklar yaptı. Ligin ikinci devresinden itibaren Kocaman’ın psikolojik ataklarının hedefi Beşiktaş ve Başakşehir. Kocaman, sistemin bu iki kulübü korumak üzerine kurulu olduğunu savunuyor. Geçen hafta hem Kocaman hem kulüp, yoğun şekilde MHK’yı eleştirip, istifa çağrısı yaptı. Özellikle Beşiktaş, lider olmadığı ve F.Bahçe’nin arkasında olduğu halde Kocaman, niye tartışma konusu yapıyor?
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
1-Kocaman, uzun vadede gerçek rakibinin Beşiktaş olduğunu düşünüyordur. 2-Ya da polemik savaşına girecek Beşiktaş’ın gerilime yenik düşüp yarıştan erken kopmasını sağlamak. Üst üste iki kez şampiyon olan Beşiktaş, gerilimden büyük ölçüde uzak kaldığı için başarılı olmuştu. Ama misal F.Bahçe ile oynanan kupa maçında gerilime yenik düşmüştü. Bir önyargı olarak insanlar Fatih Terim’in G.Saray’a dönmesiyle yarıştaki gerilim dozunun artacağını düşünüyordu. Şu ana kadar sevindirici şekilde beklentiler boşa çıktı. Neden peki?
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
"F.BAHÇE G.SARAY'A LİDER GİBİ DAVRANMIYOR"
Çünkü ezeli rakibi F.Bahçe, G.Saray’a henüz lider gibi davranmıyor. Terim de polemiklere girmemeye özen gösteriyor. Sivas’ta kaybederken bile takımından şikâyetçi oldu. Kocaman’ın “Rakibimiz Başakşehir” sözünün hatırlatıldığı Terim, “Başka soru var mı” diyerek, topa girmedi bile. Dilerim ki bu centilmenlik sezon sonuna kadar sürsün ama memleket futbol ortamı bu inancımı ne yazık ki beslemiyor. Gördüğüm kadarıyla Kocaman, önümüzdeki iki Beşiktaş sonrasına kadar siyah beyazlılara yönelik söylemlerini sürdürüp sinirlerini bozmaya çalışacak. Kocaman, 360 derecelik bir bakış açısıyla kendi takımına odaklanırken rakiplerini de psikolojik olarak gerilime sürüklemeye çalışıyor. Eğer rakipleri bu ataklara karşılık vermek istiyorlarsa öncelikle sinirlerine güvenmeleri lazım. En ‘sakin’ kalan kazanacak.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
"ŞENOL GÜNEŞ MESAJI ALDI MI?"
F.Bahçe, Başakşehir’i neredeyse 90 dakikalık bir tam saha baskısıyla ezip yendi. Ama maç sonrası Kocaman, fizik olarak hâlâ iyi olmadıklarını söyledi. Burada iki mesaj var: Birincisi kendi takımına “Gevşemek yok” diyor. Diğer mesajı da Şenol Güneş’in alması gerekiyor. F.Bahçe, Beşiktaş’ı da fizik kuvvetle vuracak. Bayern Münih maçından yıpranmış gelecek Beşiktaş’ın, Başakşehir maçından bile daha yüksek seviyede bir fiziki mücadeleyle karşısına çıkacak olan F.Bahçe’ye karşı şimdiden hesabını kitabını iyi yapması lazım.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
"KÜFÜRÜ GÖRMEYEN ‘VAR’ İLE GOLÜ DE GÖRMEZ"
Geçen hafta Emre Belözoğlu, kameralara takılan küfürden ötürü disipline verilmedi diye eleştirdim. Volkan Demirel de ettiği küfür kameralara yakalandığı ve hatta kendisi de reddetmediği halde, disipline verilmedi. Gerekçesi ‘muhatap yok’! Muslera da kendi kendisine küfür ettiği için sevk edilmemişti. Fatih Terim de pas geçilmişti. Peki şimdi 6 maç verdiğiniz Caner Erkin’e yazık olmadı mı?
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
"ELİNİZ TİTREMEYECEK!"
Bu, sahada küfür kovalamaya yönelik kamera takibinin yanlış olduğunu savunmuştum. Ama madem devreye soktunuz o zaman da eliniz titremeyecek. ‘Görüntüden küfre ceza’ konusunda ortaya çıkan eyyam, gelecek sezon uygulanması beklenen Video Yardımcı Hakem-VAR sisteminde de neler yaşayacağımızın habercisi. Bugün görüntüye rağmen küfrü görmeyenler yarın da ofsayt ve golü de görmeyeceklerdir!"